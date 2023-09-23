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亞運桌球／男團一日過兩關 晉級16強

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州報導
中華隊桌球老將莊智淵，對哈薩克隊搶下第一點。圖／中華奧會提供
中華隊桌球老將莊智淵，對哈薩克隊搶下第一點。圖／中華奧會提供

中華隊昨天在杭州亞運桌球男團寫意收下晉級門票，一日兩戰，中午先以直落三擊敗馬爾地夫隊，晚上再以三比一收拾哈薩克隊，提前確定以分組第一晉級十六強。

中華隊中午未派上林昀儒莊智淵就收勝場，晚間出戰哈薩克，由四十二歲老將莊智淵打頭陣搶下紅盤。

第二點的「小林同學」林昀儒僅用廿分鐘，就以十一比五、十一比二、十一比五獲勝；第三點廿歲黃彥誠四局不敵哈薩克十六歲選手庫曼加利耶夫，林昀儒再戰第四點終結戰線。

林昀儒第四點第二局一度處於一比六落後，最終逆轉以十三比十一拿下，被問到關鍵在哪？先是露出招牌笑容說：「剛好都贏吧。」他進一步指出，可能面臨落後時比較放鬆，才能追趕上比分。

林昀儒第二度征戰亞運，廿二歲的他自嘲「有點感覺自己老了」，今天首場出賽自評感覺還不錯，「有時第一場不一定會那麼順，但今天上來就做得還不錯。」他指出已來到杭州多天適應戰場，多少對今天一開賽就進入狀態有影響。

亞運已累積七屆資歷，莊智淵說沒有什麼不一樣的感覺，「一屆一屆都是做好每一戰。」本屆還要出戰男雙和男單，但他認為相比之前少打一項混雙，間隔拉得滿長，體力負擔應該還好，「每一項都當作最重要一項去打，不會特別想放在哪一項。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 林昀儒 莊智淵

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