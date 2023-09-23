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亞運今開幕 數位煙火點亮賽事

聯合報／ 亞運採訪團／杭州報導
杭州亞運中華代表團昨天在選手村舉辦入村升旗儀式。特派記者季相儒／攝影
杭州亞運中華代表團昨天在選手村舉辦入村升旗儀式。特派記者季相儒／攝影

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運，今天晚上八點將於錢塘江畔的「大蓮花」杭州奥體中心體育場正式揭幕，準備迎接史上第一百面金牌的中華代表團將於游泳「蝶王」王冠閎和跆拳道女將羅嘉翎共同擔任掌旗官，預計以第卅六個隊伍進場，感受融合大陸傳統文化、浙江杭州意象和科技力量的「潮起亞細亞」開幕典禮。

杭州亞運是大陸史上第三度當亞運東道主，賽事以「綠色、智能、節儉、文明」作為理念，今晚的開幕式將用數位煙火取代實體煙火，現場將運用三Ｄ動畫、擴增實境技術展示璀璨煙火；開幕典禮重頭戲點聖火同樣注入科技元素，讓觀眾也成火炬手，每個小火苗都是一個發光點，將匯聚在錢塘江上，和最後一棒火炬手相匯，點燃主聖火。

首度參加亞運的「拳擊女王」陳念琴，抵達杭州雖僅兩天，已對整個城市呈現的「智能」留下深刻印象，昨天早上參加中華代表團選手村升旗儀式的她提到，從機場開始的綠色通道，到晚上選手村亮燈，感受都十分驚奇，「所有一切都太棒了。」已有兩屆奧運資歷的她，杭州亞運從原本六十九公斤級降體重到六十六公斤級，第一場賽事將於廿五日登場，預計今晚還能參加開幕典禮。

同樣是亞運初體驗的「體操精靈」丁華恬，昨天也看著中華奧會會旗冉冉升起，拿著中華奧會小旗幟的她分享說，選手村有舉辦掃碼低碳活動，只要拿空寶特瓶就可以集點換取禮物，感受到主辦方推動環保的用心。

中華代表團從一九五四年參加亞運，杭州是第十三度參賽，代表團共派出五百廿一位選手，各代表隊十五日起陸續啟程，昨天包括女壘、男籃、三對三女籃、高爾夫等隊也抵達杭州，明天包括人數最龐大的田徑隊、備受矚目的羽球隊和女籃隊也將出發，代表團有望明天獎牌數開張，更要挑戰參賽的第一百面金牌。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 亞運 高爾夫 田徑 陳念琴 羽球 羅嘉翎 丁華恬 王冠閎

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