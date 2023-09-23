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亞運男排／遭印度逆轉 無緣爭牌

聯合報／ 亞運採訪團／杭州報導
中華男排隊陳建禎殺球。特派記者季相儒／攝影
中華男排隊陳建禎殺球。特派記者季相儒／攝影

上屆雅加達亞運打下銅牌的中華男排隊，昨浪費首局末的五分領先，遭黑馬印度隊逆轉，最終連輸三局在關鍵的交叉淘汰賽落敗，錯過晉級前六強的機會，讓轟下廿一分的「黃金左手」吳宗軒直喊可惜，「四朝元老」陳建禎也感觸滿懷。

「很可惜，第一局應該要拿下來。」廿九歲的吳宗軒提到，上屆奪牌是個人亞運初體驗，心情興奮，這次有抱持「最後一舞」心態，遺憾第一局沒把握廿比十五的優勢，士氣下滑後沒能搶下勝利。

和隊長鄭儒謙都屬資深球員的「黑狗」陳建禎也說，第一局沒能拿下是關鍵，「場上狀況和失誤還是太多，沒能及時修正，儘管有五個上屆成員，整體還是不夠穩定。」卅三歲的陳建禎認為，面對場上問題即時調整是年輕球員的課題，結束杭州賽程後要飛往日本繼續旅外職業球季的他語重心長說：「職業球員的心態和代表隊有落差，職業打不好就被淘汰，代表隊學弟沒讓我有被威脅的感覺，企圖心還不夠。」

中華隊這次陣中不少旅外好手，包括二○一九年開始旅日的張育陞，二○三公分的蔡沛彰今年也加入南韓職業聯賽；先前亞錦賽被陳建禎點名接發球、攻擊表現亮眼的張育陞，亞運表現不如預期，廿三歲的他提到，從亞洲男子排球挑戰盃、成都世大運、亞錦賽到亞運，打了許多比賽，到杭州狀態沒到最佳，不過這不是藉口，「調整最佳是運動員該做的事，要磨練的地方還很多。」

印度上屆亞運僅拿第十二名，今年分組先五局贏南韓隊，昨天關鍵晉級戰再退中華隊，闖進最後六強；中華隊落入第七到十二名排名賽，明天將和哈薩克隊碰頭。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 排球

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