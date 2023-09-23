亞運棒球／中華隊24人到齊 名單不動

杭州亞運棒球賽事開打在即，中華隊戰力陸續集結，繼旅外球員後，「中職組」也在昨天全數報到，鄭浩均、古林睿煬兩大重要戰力開始加入，雖近期衍伸「林凱威風波」，但總教練吳思賢表示，廿四人名單不會輕易更動。

昨天中華隊首次到齊，中華棒球協會理事長辜仲諒特地到場勉勵，中職八名球員全數現身，林子豪、林安可本就提前加入，鄭浩均、古林睿煬在前天結束中職投球任務，而林立、林子偉、戴培峰、申皓瑋報到後仍會參與母隊賽事。

中華隊昨天與合作金庫隊進行七局的練習賽，調整實戰感受，賴柏瑋、吳昇峰、王彥程、王政浩依序登板，鄭宗哲敲出三壘打，隊長陳敏賜更敲回全隊前兩分，吳思賢表示：「球員有些剛返國、疲勞，整體狀態還沒真的到位。」

味全龍隊投手林凱威因腳傷關係從原本亞運名單中移除，改由西武隊吳念庭接替，然而隨著林凱威近日有望回歸中職一軍出賽，引起球迷熱議，吳思賢認為，亞運在即，仍就現有陣容去安排，「廿四人名單不會改變，除非有人受傷。」

鄭浩均前晚僅投十一球就因手臂緊繃退場，所幸檢查後僅是肌肉輕微發炎，鄭浩均也掛保證，「要打亞運絕對沒問題。」預計休息三到五天就可傳接球，吳思賢也透露，鄭浩均設定是先發。

中華隊自廿一日起在天母棒球場集訓三天，廿五日出發前往杭州，廿六日起在蕭山瓜瀝球場練習兩天，其中一天與大陸隊進行練習賽，廿九、卅日移師杭州紹興棒球場適應場地，迎接十月一日開打的賽事。

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