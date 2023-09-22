亞運桌球／「從沒見過…」 女團拚滿5點不敵神祕北韓

杭州亞運中華代表團今天在桌球女團一日兩戰收下1勝1敗，下午面對神祕的強敵北韓隊，拚滿5點以2：3落敗，教練鄭佳奇坦言，前兩點對手都是從沒見過，對她們相當陌生，但一看到抽籤分組時就知道是硬仗。

北韓上屆在女團就於八強淘汰中華隊，最終奪銀，實力不容小覷，也從一開賽就對中華隊施壓，為中華隊打頭陣的陳思羽一路處於追趕，雖把比賽逼入5局，仍以8：11、11：5、9：11、11：7、6：11不敵北韓對手金琴英（Kim Kumyong）。

第2點由鄭怡靜碰上邊松景（Pyon Songgyong） ，先掉首局情況下連取3局後來居上，最終以9：11、11：9、11：4、11：4勝出。

李昱諄在第3點遭遇車秀英（Cha Suyong），以直落三不敵；第4點鄭怡靜面對金琴英，只花24分鐘就強勢以11：7、11：2、11：3拿下，將戰線逼入第5點。決勝的一戰由陳思羽對上邊松景，再以8：11、11：9、8：11、4：11落敗，未能擒下北韓。

鄭佳奇表示，北韓前兩點選手感覺都是新的，「4年沒出來，從來沒見過。」今天看了之後，感覺邊松景是北韓的1號選手，並不意外此戰難打，「當時抽籤就覺得是硬仗，實力派的球隊。」

鄭怡靜也提到，儘管中華隊落敗，但整體表現不錯，「對北韓大家都了解真的比較少，雖然沒有拿下比賽，但還沒結束，要繼續做好接下來的比賽。」

女團在分組賽以1勝1敗作收，C組賽事明天若北韓擊敗馬爾地夫隊，中華隊將以分組第2晉級，將在淘汰賽遭遇其他分組的第一名球隊。

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