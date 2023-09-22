亞運／印度抗議中國 阻撓部分選手參賽

杭州亞運開幕前夕，印度政府抗議中國對部分印度選手有差別待遇，並阻撓參賽。為此，印度體育部長也取消原定的中國訪問行程。

杭州第19屆亞洲運動會將於23日開幕，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）今天發布聲明說，印度政府獲悉中國當局有「針對性與預謀地」歧視來自阿魯納查省（Arunachal Pradesh）的印度選手，拒絕給予他們認證及參賽。

巴格奇指出，印度堅決反對中國基於「居住地」或種族等因素，對印度公民實行差別待遇，並強調阿魯納查省是印度不可分割的領土。

他說，中國的行為違反亞運會的精神及條規，包括不得對會員國的選手有歧視，印度政府已分別在新德里及北京提出抗議。

聲明並未詳述中方「差別待遇」 細節，但印度時報（TOI）報導，印度武術隊當中有3名來自阿魯納查省的隊員，雖已獲亞運會組織委員會批准參賽，卻無法下載做為旅行文件的認證卡，導致他們最終無法成行。

但印度時報也引述亞洲奧林匹克理事會道德委員會主委魏紀中說，中國已向相關印度選手發出簽證，但問題是印度選手不接受中國發出的簽證。

阿魯納查省位於印度北方，與西藏接壤，現由印度實際治理，但中國也主張擁有這片地區的主權，並稱為「藏南地區」。

中國大約自西元2000年後開始，只為阿魯納查省的居民核發「另紙簽證」，而非在護照貼簽證或蓋章，這意味著中國不承認印度對阿魯納查省的主權。

為此，印度政府也禁止持「另紙簽證」的印度公民前往中國。

今年7月，中國主辦成都世大運，也為來自阿魯納查省的印度選手核發「另紙簽證」，而印度政府則循例制止這些選手持「另紙簽證」登機前往中國。

另一方面，巴格奇也證實，印度體育部長泰克（Anurag Thakur）已取消原定的中國訪問行程，並重申印度保留採取行動維護利益的權利。

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