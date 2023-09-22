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亞運桌球／鄭怡靜獨拿2點女團仍輸北韓 晉級與否未定案

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亞運桌球／鄭怡靜獨拿2點女團仍輸北韓 晉級與否還未定案

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州即時報導
中華隊桌球女將鄭怡靜。圖／中華奧會提供
中華隊桌球女將鄭怡靜。圖／中華奧會提供

杭州亞運桌球今天展開團體賽程，中華隊女團下午面對上屆亞軍北韓隊踢到鐵板，打滿5點，一姊鄭怡靜獨拿2點，中華隊最終仍以2：3落敗，分組賽1勝1敗，能否晉級尚未底定。

女團由鄭怡靜、陳思羽、李昱諄、劉馨尹、黃怡樺組軍出擊，分組賽位列C組，上午先以直落三輕取實力相差一截的馬爾地夫隊，下午再戰北韓遭遇苦戰。

北韓上屆在女團就於八強淘汰中華隊，最終奪銀，實力不容小覷，也從一開賽就對中華隊施壓，為中華隊打頭陣的陳思羽一路處於追趕，雖把比賽逼入5局，仍以8：11、11：5、9：11、11：7、6：11不敵北韓對手金琴英（Kim Kumyong）。

中華隊桌球女將鄭怡靜。圖／中華奧會提供
中華隊桌球女將鄭怡靜。圖／中華奧會提供

第2點由鄭怡靜碰上邊松景（Pyon Songgyong） ，先掉首局情況下連取3局後來居上，最終以9：11、11：9、11：4、11：4勝出。

李昱諄在第3點遭遇車秀英（Cha Suyong），以3：11、8：11、8：11不敵；第4點鄭怡靜面對金琴英，只花24分鐘就強勢以11：7、11：2、11：3拿下，將戰線逼入第5點。決勝的一戰由陳思羽對上邊松景，再以8：11、11：9、8：11、114落敗，未能擒下北韓。

團體分組賽共分6組各3隊，前二進入16強展開淘汰賽廝殺，實際只有12隊，16強賽輪空球隊將依種子序或抽籤決定尚未確定。中華隊目前1勝1敗，還未確定是否晉級，將視明天上午10點北韓、馬爾地夫一戰決定。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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