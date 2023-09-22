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亞運排球／「黑狗」陳建禎對學弟有期望 是否續戰下一屆不說死

中央社／ 杭州22日電
中華男排隊陳建禎殺球。記者季相儒／攝影
中華男排隊陳建禎殺球。記者季相儒／攝影

杭州亞運男排台灣隊今天無緣6強，4屆亞運元老「黑狗」陳建禎表示，男排經過換血，年輕球員仍需要經驗，也對這些學弟的未來有期待，自己是否還有下一屆則是還要看狀況。

「黑狗」陳建禎為亞運4屆資深球員，參加過2010廣州亞運、2014仁川亞運、2018雅加達亞運，雖然上屆亞運結束之後宣布從國家隊退役，不過在隊長戴儒謙說服之下，今年重回國際賽賽場，並第4度站上亞運舞台。

台灣隊今天在12強賽不敵印度、無緣晉級6強，只能爭取第7名最佳成績。賽後陳建禎表示，今天場上的狀況、失誤太多，沒有即時修正過來，「其實今天一開始滿有機會的，包括2、3局明明一度都有追上，可是因為連續失誤又被拉開，這是未來台灣隊比較需要克服的點。」

這次男排隊有5名選手是雅加達亞運奪銅班底，不過陳建禎指出，因為換血年輕球員還是比較多，狀況比較不穩定一點，「還是需要一點時間讓年輕學弟去累積經驗，遇到多幾次狀況之後，未來就可以馬上在場上做修正。」

陳建禎提到，年輕球員包括張育陞一直很想拚，「但他自己太心急了，不然他在亞錦賽時進攻、接發球方面是非常亮眼的，這次亞運明顯有點太急，他很想幫助球隊，這是他自己的課題。」

被問到這次是否為自己最後一次征戰亞運，陳建禎語帶保留地說：「要看還有沒有繼續打球，但3年後36歲真的太老了，真的不知道。」陳建禎坦言，有時候自己會覺得成為助理教練可以幫助球員更多，「可是遇到狀況時，又覺得自己好像要在場上，所以我也不知道，但總有一天還是會往教練走吧。」

這次沒有辦法突破上屆成績，陳建禎對學弟有期許，「小學弟大部分還沒有意識到自己想要的走向是什麼，因為職業球員和代表隊的心態還是有落差。」陳建禎指出，職業球員需要競爭力，「出去打不好就被淘汰，可是在台灣比較沒辦法感受到學弟的企圖心，沒有會被換的威脅感。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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