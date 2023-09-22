亞運排球／狂轟21分無緣晉級 「黃金左手」吳宗軒：最後一次很可惜

5年前雅加達亞運站上頒獎台，中華男排隊「黃金左手」吳宗軒一度卸下球員身分，直到2021年重回熟悉賽場，延期一年的杭州亞運再選上中華隊國手，今天交叉淘汰賽面對印度隊更轟下全場最高的21分，可惜球隊浪費首局末的5分優勢，遭印度逆轉，最終連輸3局錯過晉級前6強機會。

今天輸球代表落入7到12名排名賽，吳宗軒坦言可惜，「第一局應該要拿下來，沒拿到士氣往下掉，就比較困難。」

吳宗軒團隊中5名連莊亞運國手的選手之一，29歲的他回憶，雅加達是亞運初體驗，十分興奮，這次杭州亞運有視為個人亞運「最後一舞」，遺憾沒能複製上屆站上頒獎台成績。

今天轟下21分的吳宗軒提到，今天仍有發揮自身優勢，但印度攔網表現優異，是帶走勝利關鍵。

上屆僅排12名的印度成杭州亞運大黑馬，分組賽先直落三擊敗柬埔寨隊，第2戰再以5局力退南韓隊，搶下分組第一，今天又發揮韌性，首局從15：20落後到25：22逆轉，加上全場攔網拿下15分，最終直落三擊敗中華隊、搶進6強，有機會終結1986年漢城（首爾）亞運奪銅後的「獎牌荒」。

中華隊落入7到12名排名賽，明天開幕日休息一天，後天將和哈薩克隊交手，爭取最佳第7名機會。

中華隊「黃金左手」吳宗軒（右）攻擊。特派記者季相儒／杭州攝影

中華隊慶祝得分。特派記者季相儒／杭州攝影

商品推薦

udn討論區