亞運／大會吉祥物玩偶熱銷 紀念商品看得到杭州美景
杭州亞運明天開幕，位於主媒體中心的紀念品商店，除了吉祥物玩偶熱銷外，印有多國語言歡迎徽章與紀念章也很搶手，不少紀念商品融入當地特色，包括印有西湖十景的紀念徽章。
杭州亞運倒數計時，紀念品商店人潮絡繹不絕，各國工作人員趁著空檔添購紀念商品，根據店員觀察，一口氣打包這次杭州亞運3支吉祥物玩偶（琮琮、宸宸、蓮蓮）的人不在少數。
吉祥物玩偶除了分尺寸外，還有抱枕和玩偶吊飾組可供選購，現場商品也相當多元，從文具、背包、旅行茶具組、方巾以及俗稱「大蓮花」奧體中心體育場的立體拼圖都在貨架上。
現場還陳列各式徽章和紀念章，6入1組的亞運吉祥物鍍金紀念章已賣到缺貨，還有結合西湖十景樣式的紀念徽章，以及印有中文、日文、阿拉伯文或英文歡迎的徽章任君挑選。
至於亞運紀念銀盤最貴人民幣9980元（約新台幣4.4萬元），店內僅次亞運開閉幕式金條套裝，因同屬高單價，買氣還待觀察，而印有雷峰塔等杭州造景的銀盤，入手價相對親民，不到1/14。
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