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亞運／赴西湖古剎為中華代表團祈福 署長許願突破10金

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
中華代表團的團本部成員前往淨慈禪寺祈福。圖／中華奧會提供
中華代表團的團本部成員前往淨慈禪寺祈福。圖／中華奧會提供

杭州亞運明晚正式揭幕，中華代表團早上在選手村舉行升旗儀式，教育部常務次長林騰蛟、體育署署長鄭世忠和代表團總領隊蔡家福接續再到淨慈禪寺為所有中華健兒祈福，鄭世忠透露，除祈求全團平安、無爭議事件，更要突破兩位數金牌數。

中華代表團從1954年開始參加亞運，杭州是第13度參賽。中華代表團史上最佳成績是1998年曼谷亞運的19金、16銀、41銅，上屆雅加達亞運組成「史上最大團」，帶回隊史次佳的17金、19銀、31銅，今年出發前體育署喊出「突破10金」目標，鄭世忠笑說祈願的金牌數「要更多」，但具體數字先保密。

淨慈禪寺也稱淨慈寺，是大陸著名寺院，位於杭州西湖南岸，是西湖歷史上四大古剎。位處雷峰塔對面的淨慈寺，因寺內鐘聲洪亮，「南屏晚鐘」成西湖十景之一。

淨慈寺建造歷史超過千年，最初名為慧日永明院，北宋時期改為壽寧禪院，南宋時再改名淨慈寺，每年除夕杭州市長都會到此為市民祈福。

中華代表團的團本部成員前往淨慈禪寺祈福。圖／中華奧會提供
中華代表團的團本部成員前往淨慈禪寺祈福。圖／中華奧會提供
中華代表團的團本部成員前往淨慈禪寺祈福。圖／中華奧會提供
中華代表團的團本部成員前往淨慈禪寺祈福。圖／中華奧會提供
中華代表團的團本部成員前往淨慈禪寺祈福。圖／中華奧會提供
中華代表團的團本部成員前往淨慈禪寺祈福。圖／中華奧會提供

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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