亞運棒球／對多哈亞運印象最深 林家正談當國手：把自己準備好

林家正目前效力多倫多藍鳥隊小聯盟，是本屆亞運棒球中華隊唯二的捕手，預計將會分擔不少蹲捕重任，這也是他首度入選成棒國手，對於首次披上國家隊戰袍，林家正很平常心，表示自己目標很單純，就是把自己能控制的做到最好。

26歲的林家正曾入選U23培訓隊，但本次亞運是他首度正選國家隊，談到過往對國家隊的印象，他表示自己印象最深刻的是2006年多哈亞運，該年中華隊靠著林智勝在金牌戰的再見安打，拿下我國亞運史上第二面棒球金牌，本屆中華隊精銳盡出，被看好有機會睽違17年再度奪金。

林家正昨天向中華隊報到，今天迎來第一場練習賽，目前距離10月1日亞運棒球項目開打剩不到兩周時間，他表示自己正加緊腳步跟投手「一對一」討論，針對球種及位置，因為短期賽變數大，必須要讓投手們把最好的武器展現出來，加上跟這批投手群搭配經驗少、相對不熟，希望能透過這幾天跟大家培養默契。

不過林家正也對這樣的步調習以為常，畢竟在國外也是會因為聯盟升降而跟不同投手溝通紀錄，在最短時間內找到搭配節奏，台灣的比賽節奏相對美國慢，但都還是在打球，相信自己能適應。

今年和響尾蛇「分手」後轉戰藍鳥小聯盟，林家正本季的出賽場次銳減，蹲捕機會也沒有往年來得多，但他說自己不會想太多，始終抱持著「把自己準備好、把能控制的做到最好」的心態，對於當國手也是一樣的想法。

林家正希望能透過這次賽事多認識前輩、學弟，在穩紮穩打的同時也放眼金牌，「小時候多哈亞運拿金牌大家都有看到，也是我們的目標，只要把一件一件小事做好，相信就能達成。」

商品推薦

udn討論區