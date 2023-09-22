亞運棒球／南韓再少1名大將！可能對決中華的起亞虎左投退賽

杭州亞運即將開打，南韓在棒球項目要爭取4連霸。不過繼李政厚、具昌模退賽後，起亞虎隊先發左投李義理手指受傷，也確定無法參加，而他原本被視為出戰中華隊的先發投手人選之一。

據韓聯社報導，南韓棒球協會與KBO戰力強化委員會宣布更換李義理，原因是手指受傷，復健和比賽期間難投出最佳狀態。

李義理9月9日因左手中指傷勢離開一軍，21日歸隊後主投1.1局失4分，投出2次保送和1次觸身球，狀況非常差。現年21歲的李義理本季先發24場，主投108.2局送出133次三振，防禦率4.47、每局被上壘率（WHIP）1.61，之前不少媒體均認為他很有可能先發出戰中華隊。

報導指出，南韓教練團進一步討論後，才會確定遞補人選。杭州亞運棒球需先進行資格賽，正式賽程從10月1日開打，中華隊與資格賽排名第1名球隊，以及南韓和香港同在B組。南韓將在23日展開集訓，28日結束訓練後啟程前往杭州，10月1日首戰對決香港。

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