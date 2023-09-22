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亞運棒球／再扮抗韓英雄？吳昇峰：我這次任務輕鬆

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
亞運中華隊集訓與合庫進行練習賽，「抗韓英雄」吳昇峰登板。記者蘇志畬／攝影
亞運中華隊集訓與合庫進行練習賽，「抗韓英雄」吳昇峰登板。記者蘇志畬／攝影

杭州亞運棒球中華隊今天首次練習賽，「最強銀行員」吳昇峰中繼登板2局沒掉分，上屆亞運他在抗韓一役好投成為英雄，這次預賽中華隊就會再次遇上南韓隊，吳昇峰笑說：「這次好手多，我的任務應該比較輕鬆。」

效力合作金庫隊的吳昇峰連續兩屆參加亞運，加上36歲的年紀，被選上擔任隊長，他表示：「大家都是成熟的球員，知道怎麼維持狀況，我就是擔任球員與教練之間的橋樑。」

攤開這屆名單，共有17名職業球員入列，跟上屆亞運以業餘為主差異很大，吳昇峰表示：「我一直是保持年輕的心態，持續學習，這次很多旅美、職業球員加入，想了解他們的訓練方式，業餘這邊資訊沒那麼快。」

這次陣容年輕化，吳昇峰認為，外界也會擔心臨場狀況，但相信這批球員抗壓能力都很好，「像是林昱珉就很有大將之風，不需要太擔心。」

吳昇峰近期持續以先發方式備戰，等待上場機會、完成任務，是否渴望再戰南韓？他說：「不管對手是誰，都做好該做的，這次好手多，我任務應該比較輕鬆，有壓力的我來，有實力的交給他們表現。」

雖然年紀增長，但吳昇峰自認原本就不是靠球速打天下，影響相對還好，「我是用頭腦決勝負。」也期許自己寫下最高年齡從合庫退休的紀錄，有機會也想繼續披上中華隊球衣，「打到人家不希望我打為止。」

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