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亞運棒球／首度入選中華隊好不真實 合庫賴柏瑋：隊友都怪物

聯合新聞網／ 實習記者陳品宇
賴柏瑋首度入選國際賽，感到既緊張又期待。 記者蘇志畬／攝影
賴柏瑋首度入選國際賽，感到既緊張又期待。 記者蘇志畬／攝影

來自合作金庫的賴柏瑋這個月剛度過28歲生日，身為業餘投手中少數入選本屆亞運中華隊名單的球員，他表示對首度加入中華隊感到很不真實，直呼這批來自中職、旅外體系的選手「都像是怪物等級」，賴柏瑋希望除了能在正賽好好發揮，也期待從職業選手身上學習優點。

本屆亞運棒球中華隊陣容豪華，誓言組成「最強中華隊」，光是國內、外就合計有17名職業選手參賽，賴柏瑋和吳昇峰王政浩不僅都來自合庫，也是唯三入選中華隊的業餘投手，不過相比於兩名國際賽經驗豐富的前輩，賴柏瑋是首度披上國家隊戰袍，過去雖然也曾入選過培訓隊，但最終因為受傷而無奈退出，此次終於圓了國手夢。

賴柏瑋說，這份感覺很不真實，等到比賽時間點接近才逐漸有實感，畢竟能入選中華隊對於業餘選手來說是很大的榮耀，今天在先發第一局甚至還有點緊張，到了第二局才慢慢找到節奏，笑稱自己「心情還沒平復」。

賴柏瑋也提到，和攜手入選的吳昇峰剛好是室友，對方也告訴自己培訓從一開始就是關鍵，每場比賽都做足準備，目前自己也在與捕手磨合球路位置，「一開始集訓時還思考能走到最後嗎？不過就跟遊戲破關，一樣一場一場來。」

談到本次精銳盡出的陣容，賴柏瑋也認為能站上不同職業層級的選手，都有各自的特質及優點，他笑說：「一開始練習時感覺隊友都像是怪物一樣，等級不同，旅外有旅外的層級、職業有職業的層級，都很猛，都可以挖一點東西。」

目前賴柏瑋還不清楚此次賽事的定位，他表示旅外投手大多有球數或局數的限制，因此自己會隨時做好上場準備，努力達成教練託付的任務。

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