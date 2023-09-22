亞運／王冠閎、羅嘉翎 開幕共同掌旗

我國亞運拳擊、游泳、網球、擊劍、電競、棋藝代表隊，昨天在團長林鴻道、總領隊蔡家福與教育部次長林騰蛟帶領下前往杭州，而代表團也在昨天宣布明天開幕典禮將由跆拳道女將羅嘉翎、游泳好手王冠閎共同擔任掌旗官，預計排在敘利亞之後，塔吉克之前，以第卅六個隊伍進場。

因為疫情延期一年的杭州亞運將在明天開幕，我國代表團也延續東京奧運在開幕典禮由男、女選手一同掌旗，其中男子掌旗官為昨天啟程杭州的「蝶王」王冠閎，儘管出發前兩天發燒，但他也誓言要為中華代表團終結亞運男子游泳長達廿五年的「獎牌荒」。

我國前一次有男子游泳選手在亞運奪下獎牌，已必須追溯到一九九八年的黃智勇，也就是王冠閎的教練，不過今年包括王冠閎、王星皓都被寄予奪牌厚望。

王冠閎將擔任我國開幕式掌旗官。圖／中華奧會提供

尤其是今年世錦賽游進決賽改寫我國泳壇紀錄，並在世大運站上頒獎台的王冠閎，在世大運後前往雲南進行高原訓練兩周後，唯一目標就是在亞運奪牌，「最終目標就是亞運，之前世錦賽、成都世大運，都是當作亞運的調整，讓自己更有信心。」

至於上屆奪銅的我國拳擊好手黃筱雯與首次參加亞運的陳念琴，今年同樣帶著衝擊獎牌，甚至是金牌的決心前往杭州，其中世錦賽一度做出敬禮動作向旅外棒球好手張育成致敬的黃筱雯也透露，八月時曾到舊金山看紅襪隊比賽並與張育成相見歡，這次也將帶著張育成的祝福前往亞運。

而上屆拿下一銀一銅的網球隊，今年包括詹詠然、詹皓晴和剛結束台維斯盃賽程的莊吉生、曾俊欣都將出戰，其中將是首度出戰亞運的曾俊欣，儘管年初時一度受到傷勢困擾，但目前都已經痊癒，他也喊話：「希望打到最後、拿到冠軍，一步一步，每場都盡全力，做好準備。」

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