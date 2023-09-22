亞運棒球／中華隊首對父子檔 吳念庭為父圓夢

台灣棒球史上出現過不少父子檔，然而昨天西武隊台將吳念庭與亞運中華隊教練吳復連的同框，卻是歷史性場景，中華隊第一次出現父子檔同隊，吳念庭很開心能夠有這個特別機會。

這個歷史場景來自意外，原本入選的味全龍隊投手林凱威因傷辭退，找來內野手吳念庭接替，昨天亞運中華隊集訓首日，上演吳復連拋球、吳念庭打擊，兩人首度在國家隊合體。

「剛好有這個機會遞補進來，才能夠跟爸爸同隊，滿特別的。」吳念庭表示，由於季後原本就會跟父親的球隊一起練習，也有種熟悉感，「只是現在穿的球衣不同，應該算是爸爸的夢想成真。」

守備訓練時，吳念庭站在一壘，三壘是統一獅隊林子偉，游擊則有鄭宗哲跟廖俊凱，對於自己的位置，吳念庭笑說：「那應該要問爸爸，目前應該是一壘，因為其他位置都有人，我自己是滿彈性的。」

今年三月才打過世界棒球經典賽，在球季尾聲又加入亞運賽事，吳念庭認為，國際賽都差不多，「都是背負著國家的壓力去打。」這次球隊陣容年輕，吳念庭看了看大概是林子偉年齡較相近，但整體實力都很好。

今年一軍出賽場次從去年九十四場銳減到四十一場，吳念庭表示：「把自己能做的做好，其他不是我們能掌握的，機會還是會來，來的時候不要放掉，想再拚一下。」不過在二軍五十場出賽打擊率三成四一，有兩轟、廿四分打點，吳念庭狀況還是維持得不錯，他認為每天比賽，能夠比較好去調整。

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