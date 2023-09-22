亞運足球／男足暌違65年奪勝 女足2:1逆轉印度

暌違六十五年，我國男足隊再次在亞運奪下勝利，在昨天的分組賽第二戰面對印尼隊的比賽中，中華隊靠著秦文彥在第四十七分鐘的進球，以一比○報了上屆亞運分組賽輸球之仇，前兩戰踢完拿下一勝一敗，晉級十六強希望大增。

中華男足過去在「港腳時期」曾於一九五四年與一九五八年完成亞運金牌二連霸，不過在一九六六年曼谷亞運結束後，直到二○一八年才再度回到亞運賽場上，但卻以分組賽一和三敗成績作收，且沒有任何進球，而其中一敗正是對上上屆地主印尼。

兩國今年再度在分組賽就交手，上半場中華男足就展現強烈進攻企圖心，儘管未能順利破門，但依舊帶給印尼後場相當大的威脅；下半場開踢後不久，中華隊林偉傑帶球殺入禁區後傳給秦文彥並起腳射門，為中華隊踢進本屆賽事第一球，也是繼一九六六年曼谷亞運後，暌違五十七年再度在亞運場上取得進球，且前一次中華男足進球，對手也正好是印尼。

復仇成功 中華男足拿下暌違六十五年的亞運勝利，秦文彥（前左）進球建功，扮演贏球功臣。圖／中華奧會提供

落後的印尼儘管展開強攻，但卻遲遲無法攻破中華隊防線，最終中華男足就以一比○奪下暌違六十五年的勝利，總教練陳俊明表示，這一勝台灣等了整整六十五年，相當為球員驕傲，希望這一勝也能激勵正處低迷的台灣足球。

而踢進關鍵球的秦文彥也將功勞歸給團隊，直言是大家努力防守、奔跑，才能創造這次的進球機會，「很感謝大家，一起創造了這個歷史。」

至於上屆拿下第四名的中華女足隊，昨天則是在分組賽首戰遭遇實力略遜於我國的印度隊，上半場雖然數次發動攻勢，卻無法順利破門，下半場開賽不到一分鐘，還讓印度先馳得球，所幸賴麗琴與蘇育萱在比賽第六十九與八十四分鐘接連進球，最終才以二比一逆轉印度，收下分組賽首勝。

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