亞運棒球／陣容具初步雛形 林子偉是隱藏捕手

杭州亞運明天開幕，中華代表團陸續前往備戰，棒球項目十月一日才開打，中華棒球隊昨天先在天母棒球場展開集訓，陣容已有初步雛形，五名先發投手可能包含古林睿煬、鄭浩均、林昱珉，捕手雖僅帶林家正、戴培峰，但還有隱藏版捕手。

上屆亞運中華隊拿下銅牌，今年召集十七名職棒戰力，力拚相隔十七年的金牌，九名旅外球員吳念庭、鄭宗哲、李灝宇、林家正、劉致榮、林昱珉、陳柏毓、潘文輝和王彥程昨天現身；八名中職球員林安可、林子豪先會合，其餘今天報到。

針對本屆中華隊戰力，總教練吳思賢表示，對球隊打擊有信心，投手的球速也都很快，集訓時間不長，希望能夠盡快整合，「特別是默契、戰術配合這方面。」

歷屆亞運棒球賽排名 製表／藍宗標

今年中華隊採「雙隊長制」，交給卅六歲的「抗韓英雄」吳昇峰、卅三歲的陳敏賜，吳思賢表示，由兩人負責帶領投手、野手，主要考量就是年紀跟經驗上比較豐富。

先發投手預計選出五人，但避免對手情蒐，吳思賢選擇保密「給大家猜一下」，其中古林睿煬、鄭浩均、林昱珉都有機會扛起先發，終結者則預計從劉致榮、王政浩中選擇，至於所屬球隊的球數限制，也因避免情蒐關係，無法透露太多。

今年升上小聯盟二Ａ的響尾蛇隊投手林昱珉有望扛起先發，被問到是否想對戰南韓隊？他先說：「想丟中國隊啊。」隨後趕緊補充是開玩笑，「都交給教練團分配，自己把自己做好就好。」

亞運最多打六戰，在此考量下中華隊只帶了兩名捕手，若真的遇到意外狀況缺人，吳思賢準備讓曾在大聯盟蹲捕過的林子偉重操舊業，吳總表示：「如果真的沒辦法，子偉要頂一下。」

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