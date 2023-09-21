杭州亞運／林昀儒22日率桌球男團出擊
杭州亞運開幕式23日登場，部分賽事提前舉行，中華桌球一哥林昀儒、「桌球教父」莊智淵明天將率男團出擊，女團也將亮相；「划船甜心」黃義婷將在單人雙槳準決賽上陣，拚決賽門票。
杭州亞運桌球項目將發出7面金牌，明天先由團體賽打頭陣，中華桌球男團過去在2014年、2018年亞運都勇奪銅牌，今年繼續由「7朝元老」莊智淵坐鎮，與林昀儒攜手，女團則由經驗豐富的鄭怡靜、陳思羽、黃怡樺等人組成。
稍早男、女團籤表出爐，男團明天預賽1日2戰，將分別與馬爾地夫、哈薩克交手，想要晉級，應非難事；女團則將遭遇上屆亞軍北韓及馬爾地夫，力拚分組前2晉級淘汰賽。
男排部分，中華隊今天以3比0力挫蒙古，以分組第2前進12強複賽，明天將對戰在預賽爆冷擊敗韓國的印度。
另外，水上運動方面，33歲的黃義婷在上屆雅加達亞運為中隊搶下單人雙槳銀牌，已升格人妻的她，今年杭州亞運有可能是她在亞運最後一舞，明天將在準決賽A組登場，不僅要力拚連2屆登上頒獎台，期盼能升級獎牌成色。
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