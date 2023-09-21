快訊

經費逾1億！金門縣府暗渡陳倉建大佛園區？議員董森堡強烈反對

杭州亞運／林昀儒22日率桌球男團出擊

中央社／ 杭州21日電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

杭州亞運開幕式23日登場，部分賽事提前舉行，中華桌球一哥林昀儒、「桌球教父」莊智淵明天將率男團出擊，女團也將亮相；「划船甜心」黃義婷將在單人雙槳準決賽上陣，拚決賽門票。

杭州亞運桌球項目將發出7面金牌，明天先由團體賽打頭陣，中華桌球男團過去在2014年、2018年亞運都勇奪銅牌，今年繼續由「7朝元老」莊智淵坐鎮，與林昀儒攜手，女團則由經驗豐富的鄭怡靜、陳思羽、黃怡樺等人組成。

稍早男、女團籤表出爐，男團明天預賽1日2戰，將分別與馬爾地夫、哈薩克交手，想要晉級，應非難事；女團則將遭遇上屆亞軍北韓及馬爾地夫，力拚分組前2晉級淘汰賽。

男排部分，中華隊今天以3比0力挫蒙古，以分組第2前進12強複賽，明天將對戰在預賽爆冷擊敗韓國的印度。

另外，水上運動方面，33歲的黃義婷在上屆雅加達亞運為中隊搶下單人雙槳銀牌，已升格人妻的她，今年杭州亞運有可能是她在亞運最後一舞，明天將在準決賽A組登場，不僅要力拚連2屆登上頒獎台，期盼能升級獎牌成色。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

桌球亞錦賽／4強不敵奧運金牌馬龍 林昀儒男單奪銅

桌球／林昀儒擊退日本選手 勇闖亞錦賽4強

輔仁大學滿招 學士生逾4千人全國居冠 校長親曝這原因

桌球／亞錦賽 林昀儒、莊智淵闖進男單8強

相關新聞

亞運足球／秦文彥建功進球 中華男足奪暌違65年首勝

亞運中華男足隊今天進行分組賽第二戰遭遇印尼隊，也是兩隊連續兩屆在分組賽交手，最終中華隊靠著第47分鐘秦文彥的進球，以1：...

亞運／開幕式23日登場 我國由王冠閎、羅嘉翎掌旗進場

因疫情延遲一年舉辦的杭州亞運將於23日正式開幕，我國杭州亞運代表團今天公布掌旗官人選，將由達巴黎奧運游泳A標選手王冠閎，...

亞運游泳／「蝶王」出發前兩天發高燒 不影響王冠閎爭獎牌

台灣「蝶王」王冠閎今年世錦賽游進決賽，創造台灣泳壇新頁，成都世大運也站上頒獎台，這些經歷和磨練都是為了杭州亞運準備，今天...

亞運拳擊／黃筱雯拚獎牌成色升級 帶張育成的祝福上路

我國拳擊好手黃筱雯上屆雅加達亞運奪銅，本屆希望讓成色升級，帶著阿嬤求來的幸運符和張育成的祝福上路，她喊話：「上一屆銅牌，...

亞運棒球／李灝宇談被交易 天母集訓想到郭天信飛來飛去

今年是旅美小將李灝宇最顛簸的一個球季，經歷受傷、轉隊，今天加入亞運中華隊練習，透露心境轉折，原以為沒機會打亞運，「沒想到...

亞運棒球／劉致榮頂著長髮亮相 距離大聯盟差一項課題

杭州亞運棒球中華隊今起在天母棒球場展開集訓，紅襪隊2A台將劉致榮加入投手陣，回顧今年賽季成長不少，距離大聯盟還差「穩定度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦