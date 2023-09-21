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亞運排球／男排張育陞拿下15分 卻坦言攻擊狀況差

中央社／ 杭州21日電
第19屆杭州亞運排球賽程已提前開打，中華男排21日晚間預賽關鍵一戰交手蒙古隊，陣中張育陞奮力扣球進攻，助隊終場贏得勝利。 中央社
第19屆杭州亞運排球賽程已提前開打，中華男排21日晚間預賽關鍵一戰交手蒙古隊，陣中張育陞奮力扣球進攻，助隊終場贏得勝利。 中央社

杭州亞運男排中華隊今天3比0擊敗蒙古隊，晉級12強，其中張育陞拿下15分全隊最多，不過他賽後表示，這場算是今年以來狀況最差的比賽，但也試著調適心情，用其他部分彌補。

中華隊昨天對上巴基斯坦以18比25、20比25、19比25吞敗，不過今天對上蒙古重整旗鼓，以25比22、25比20、25比21奪勝，晉級12強交叉淘汰賽。中華隊今天總和拿下75分，陣中的旅日好手張育陞包辦15分為全隊最多，包括進攻13分、發球2分；昨天張育陞拿13分也是全隊最高。

雖然這2場張育陞的得分成績不錯，不過他今天賽後坦言，「今天應該算是自己今年攻擊狀況最差的一場，很多該得分的球自己都沒有得分，有點像中邪的感覺，自己也不知道為什麼這樣。」張育陞說明，雖然還是有分數，「但感覺不是自己想要的路線、最舒適的點。」

不過當發現今天自己狀況不好，張育陞也試著調整心情，「想說都已經發生這麼離譜的狀況了，也不會再離譜到哪去，就盡力做自己當下能做的事情，其他部分像是發球、接發球、防守，希望能在場上成為每1分的助力。」他也說：「有時候排球就是這樣，狀況好與壞再調整就好，明天又是全新的一天。」

中華隊昨天不敵巴基斯坦，面臨今天非贏不可的壓力，不過張育陞表示，「雖然大家多少都會有壓力，但就做好自己的事情，享受每場比賽、每顆球就好。」

這次包括「黑狗」陳建禎是從國家隊退役之後重返國際舞台，隊長戴儒謙也有可能是最後一次拚戰亞運。張育陞說：「之後有些隊友要退休了，不知道還剩幾場，就享受每一場，希望不要留下太多遺憾，用這種感覺去面對賽事。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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