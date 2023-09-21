亞運排球／中華男排一掃首戰吞敗陰霾 擊退蒙古晉級12強

杭州亞運男排賽事在23日開幕前就開始進行賽事，中華隊雖然昨天落敗，不過在今天找回氣勢，以25比22、25比20、25比21擊敗蒙古隊，順利晉級12強，明天將與印度交手。

中華男排在上屆印尼雅加達亞運拿下銅牌佳績，這次杭州亞運男排中華隊陣中，陳建禎、戴儒謙、吳宗軒、李佳軒、林宜暉都是上屆班底。中華隊在預賽被分在D組，與巴基斯坦、蒙古同組，取分組前2名晉級，中華隊昨天對上巴基斯坦以18比25、20比25、19比25吞敗。

雖然中華隊錯失以分組第1名晉級的機會，不過今天與蒙古隊交手，一開賽靠著對方發球失誤開啟攻勢，整局蒙古隊因失誤奉送9分，中華隊以25比22拿下；第2局蒙古隊一路緊咬，不過中華隊仍一直保持領先，以25比20拿下，其中吳宗軒整局攻下7分。

第3局中華隊一度落後1分、數度平手，但最後仍以25比21拿下，順利以3比0擊敗蒙古隊，確定晉級12強交叉淘汰賽。今天張育陞拿下15分為全隊最多，吳宗軒也拿下多達14分。

4屆亞運元老「黑狗」陳建禎在賽後表示，今天大家的狀況比昨天好很多，「不過我覺得內容應該可以再更好一點，畢竟接下來12強要面對印度，打法比較接近巴基斯坦。」陳建禎認為，今天大家失誤比較多一點，「每局我們都會有超過4、5分的差距，可是很快又會被對方追近。」

因為今天如果沒能贏下來，賽程就結束了，陳建禎坦言，昨天有點被打得措手不及，但大家也反向思考，「因為上一屆也是分組第2晉級。」如今順利進軍12強，他表示，「至少不用提早回家，明天對印度就拚看看。」

第19屆杭州亞運中華男子排球隊21日晚間預賽交手蒙古隊，台灣球員林宜暉（白衣左）、陳建禎（白衣右）比賽中強力防守對方攻勢。 中央社

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