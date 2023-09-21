亞運足球／中華男足睽違65年奪勝 教頭：有激勵作用

中華男足今天杭州亞運分組賽迎戰印尼，靠著下半場秦文彥破門，以1比0迎接勝利，總教練陳俊明表示，這一勝等了65年，真的為球員感到驕傲，在中華足球低迷情況下，這場勝利有激勵作用。

台灣男足過去在「港腳時代」，曾在1954年、1958年亞運締造2連霸，後來在參加1966年曼谷亞運後，直到2018年才再度叩關亞運，但在分組賽就出局，陳庭揚這次杭州亞運因傷退出，改由一哥陳柏良遞補，不僅是陳柏良近4年以來首度披上中華戰袍出賽，更是他在亞運初體驗，將率隊尋求自1958年東京亞運以來首勝。

亞運男足分成6組，取分組前2以及4支戰績最佳的第3名晉級16強，中華隊與北韓、印尼、吉爾吉斯同組，首戰以0比2輸給北韓後，今天在浙江師範大學東體育場與印尼交手，由陳柏良與温智豪組成黃金中場抗敵。

中華男足上半場帶給對手不少威脅，但都欠缺臨門一腳，開賽第13分鐘吳彥澍從左側傳中，被門將攔截，而第25分鐘梁孟昕禁區外遠射射偏。

中華隊3分鐘後攻勢再起，儘管一度被對手搶斷，但隨即印尼隊發生失誤，陳柏良起腳射偏，而温智豪第31分鐘後操刀自由球，將球送到禁區後，再度被門將攔下。

中華隊下半場趁著印尼度還未進入狀況，秦文彥接獲左路林偉傑傳球，成功破網，落後1球的印尼隊，攻勢轉趨積極，幾次射門機會都被中華隊門將成功化解，中華隊最終就以1比0迎接勝利。

秦文彥這一球價值連城，不僅是1966年曼谷亞運以來，中華隊首顆進球，還助中華隊奪得近65年以來在亞運首場勝利。

中華隊總教練陳俊明出席賽後記者會時表示，由於印尼速度快，短傳與基本功又不錯，賽前就預設可能大多會處於防守狀態，必須做好防守、不能失分，「對手雖然都有射門機會，但都在外圍，獲勝關鍵在於團隊有做好防守端工作，才有機會反擊」。

陳俊明指出，這場勝利等了65年，讓他相當感動，並為球員感到驕傲，這一勝對於正處低迷的台灣足球，將有激勵作用，並感謝陳柏良在中國足球甲級聯賽賽事密集情況下情義相挺、參加亞運，帶給陣中年輕球員安定感。

回憶起那一球，中華隊頭號功臣秦文彥表示，那時候一直向林偉傑喊話，「叫他傳進來，當時就有預感，有機會進球」。

秦文彥也將功勞歸功全隊，並感謝隊友，他強調：「大家都非常努力防守和奔跑，能進那一球，真的非常感謝大家，大家就是一起創造歷史。」

中華隊分組賽最終戰將在24日對戰吉爾吉斯，陳俊明表示，將全力爭取勝利，目標進入16強淘汰賽。

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