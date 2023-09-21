體育署攜手4大轉播平台 見證台灣亞運第100金
杭州亞運將在9月23日開幕，在台灣關心戰況的民眾可透過多種不同的轉播管道，欣賞台灣英雄們的好表現，同時見證台灣在亞運史上的第100面金牌。
體育署透過新聞稿表示，本屆杭州亞運是台灣代表團史上第13次參加亞運，到上屆的雅加達亞運為止，已累積拿下99金、144銀、276銅。因此今年共計521名選手的台灣代表隊，將會完成史上第100金的壯舉。
杭州亞運開幕隔天的9月24日，包括擊劍、競技體操（男子成隊）、柔道、輕艇、射擊、跆拳道、現代五項、武術、游泳等9種運動都會產生獎牌。
從出賽項目來看，包括吳佳穎、余艾玟、劉恆妤參加的女子10公尺空氣手槍團體、個人賽，以及楊勇緯參加的男子60公斤級柔道，都很有機會成為歷史百金的選手。
體育署今年攜手愛爾達、中華電信、緯來電視網、東森電視及公共電視台，安排電視及網路等多元平台實況轉播，讓台灣民眾能即時掌握台灣健兒在賽場上的精彩表現。
體育署提到，為期16天的杭州亞運，將橫跨4大轉播平台，包括中華電信MOD愛爾達體育1-3台及愛爾達亞運1-3台等IPTV平台；Hami Video運動館及ELTA.TV愛爾達電視等網路OTT平台；公視主頻及公視3台的無線電視平台；東森新聞、東森超視、緯來體育台、緯來育樂台及緯來綜合台等有線電視台平台。
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