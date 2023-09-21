亞運網球／「五朝元老」詹詠然 和妹妹詹皓晴連3屆拚金

身為中華網球隊的亞運「五朝元老」，詹詠然出征杭州再度和妹妹詹皓晴攜手，除以延續奪牌紀錄為目標，搭檔女雙的妹妹詹皓晴更喊出突破前兩屆1銀1銅的合作成績，期待攜手迎接女雙金牌。

中華網球隊杭州亞運分兩批出發，昨天許育修和總教練張孝雍啟程，今天詹家姊妹、吳東霖、「夜市球王」曾俊欣等成員一同出發。

中華網球隊向來是中華代表團「獎牌庫」，今年派出男、女各6人，男將是吳東霖、曾俊欣、莊吉生、黃琮豪、許育修、何承叡，女子隊成員有葛藍喬安娜、梁恩碩、李亞軒、李珮琪，詹詠然和詹皓晴，詹詠然連5屆參賽是隊史最「資深」成員，詹皓晴也是連3度與會，曾俊欣、許育修和李亞軒都是首度參賽。

詹詠然前4屆已累積4金、3銀1銅，金牌數和獎牌數都是隊史既戶，且直到上屆雅加達亞運才中斷連續奪金紀錄；今年再和妹妹攜手，她笑說當然想延續連續奪牌紀錄，「會盡最大努力」。

詹家姊妹前兩次搭檔，成績分別是銀牌和銅牌，詹皓晴說：「這次除了女雙，也是第一次和許育修搭檔混雙。女雙目標一步一步往前，銀牌、銅牌都拿過，希望這次再往前一步。」

不同於妹妹，詹詠然今年只有女雙賽程，34歲的她大笑說：「第5屆了，不要為難我！」

28歲的李亞軒在中華女網中也算資深成員，但卻是首度選上亞運國手，留著俏麗短髮的她嘆說：「等了9年，有種終於選到的感覺。」她預計和「小鋼砲」梁恩碩攜手女雙，期待亞運初體驗能留下最好回憶。

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