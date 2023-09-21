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亞運柔道／最後一舞？「柔道女王」連珍羚預告揭曉下一步

中央社／ 杭州21日電
連珍羚。圖／承筠行銷事業有限公司提供(資料照)
連珍羚。圖／承筠行銷事業有限公司提供(資料照)

台灣「柔道女王」連珍羚原本規劃在東京奧運後退休，但因成績不理想，決定再戰杭州亞運，對於這次是否為亞運最後一舞，連珍羚語帶保留僅說，25日賽後將宣告新動向。

連珍羚國小時因為不想參加早自習，選擇加入社團，開啟她與柔道的緣分，而造就她後來旅日契機則是就讀國體大時，某次到日本比賽被日本山梨學院大學教練相中。

連珍羚後來前往日本，接受山梨學院大學完整柔道訓練，還成為該校史上第1位柔道隊外籍隊長，她之後與小松柔道隊簽約，更成為台灣第1位旅日的職業柔道選手。

擁有2屆奧運資歷的連珍羚，今年杭州亞運將是她第4次叩關亞運舞台，她2010年廣州亞運首秀就摘銅，4年後再戰仁川亞運，拚到右手肘脫臼，2018年雅加達亞運捲土重來，再帶回1面銅牌。

連珍羚接受中央社記者訪問時表示，以首次參加亞運印象最為深刻，「因為是第1次參加亞運，所以當時就是一心只想一場一場的把自己的柔道摔出來，沒有特別去想結果，最後反而拿到人生中的第1面亞運獎牌，不但很意外而且也很開心，這面獎牌對當時的我、之後的比賽有了很大的信心。」

連珍羚在2年前東京奧運女子57公斤級首戰，因吞3個指導落敗，淚灑現場，原本規劃在東京奧運後在國際賽退休的她，因為不甘心，決定繼續拚。

連珍羚透露，杭州亞運是她在東京奧運後決定繼續站在戰場上奮鬥的理由，「所以我已經把自己完全準備好了，目標就是金牌」。

連珍羚旅日10多年，今年已經35歲，面對即將到來第4次亞運之旅，她說：「老實說沒有想過自己的人生會參加到第4次的亞運，我希望自己在這次的比賽中，能夠像第1次參加亞運時保持那樣的初心，全力以赴地摔出屬於自己的柔道。」

杭州亞運女子柔道57公斤級賽事預計將在25日登場，連珍羚昨天已從日本飛往杭州，與台灣柔道代表隊會合，這次很有可能是她在亞運賽場的告別作，但連珍羚至今尚未鬆口，她僅透露，25日賽後將會對外說明下一步計畫。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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