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亞運／神秘北韓復出國際賽 韓聯社：昨天朋友變成敵人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
北韓代表隊在杭州亞運選手村。 歐洲新聞圖片社
北韓代表隊在杭州亞運選手村。 歐洲新聞圖片社

杭州亞運將在後天開幕，北韓近5年首次參加國際綜合運動會，成為本屆最神秘的代表團，有別於2018年雅加達亞運南、北韓組成聯隊參加部分項目，奪下1金1銀2銅，兩國這次各走各的路，南韓媒體韓聯社指出：「昨天的朋友變成今天的敵人。」

兩韓在雅加達亞運開幕、閉幕典禮各派一名掌旗官，舉著統一旗一起入場，並在女籃、划船、輕艇項目組成聯隊參賽，最後在龍舟（隸屬輕艇）奪下1金2銅，女籃只輸大陸抱回銀牌。

韓聯社指出，今年亞運在杭州舉行，兩韓各自參賽，也會以自己的國旗亮相，5年前一起打拚的龍舟、女籃聯隊成員，這次比賽成為敵人，尤其女籃剛好預賽同組（29日正面交鋒），堪稱是命運的安排。

北韓在雅加達亞運派出167名運動員，參加17個比賽項目，奪下12金12銀13銅，在大會排名第10（南韓49金58銀70銅名列第3），今年將有185人投入17個項目，也是被國際奧會解禁後，首次重返國際綜合運動會。

北韓以擔心新冠肺炎疫情為由，缺席2020年東京奧運，遭被國際奧會禁止參加2022年北京冬奧；這項禁令原本在2022年底解除，北韓無法參加杭州亞運，由於受到疫情影響，亞運被迫延後1年，北韓才有機會前進杭州。

2022杭州亞運 杭州亞運熱點

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