亞運／神秘北韓復出國際賽 韓聯社：昨天朋友變成敵人
杭州亞運將在後天開幕，北韓近5年首次參加國際綜合運動會，成為本屆最神秘的代表團，有別於2018年雅加達亞運南、北韓組成聯隊參加部分項目，奪下1金1銀2銅，兩國這次各走各的路，南韓媒體韓聯社指出：「昨天的朋友變成今天的敵人。」
兩韓在雅加達亞運開幕、閉幕典禮各派一名掌旗官，舉著統一旗一起入場，並在女籃、划船、輕艇項目組成聯隊參賽，最後在龍舟（隸屬輕艇）奪下1金2銅，女籃只輸大陸抱回銀牌。
韓聯社指出，今年亞運在杭州舉行，兩韓各自參賽，也會以自己的國旗亮相，5年前一起打拚的龍舟、女籃聯隊成員，這次比賽成為敵人，尤其女籃剛好預賽同組（29日正面交鋒），堪稱是命運的安排。
北韓在雅加達亞運派出167名運動員，參加17個比賽項目，奪下12金12銀13銅，在大會排名第10（南韓49金58銀70銅名列第3），今年將有185人投入17個項目，也是被國際奧會解禁後，首次重返國際綜合運動會。
北韓以擔心新冠肺炎疫情為由，缺席2020年東京奧運，遭被國際奧會禁止參加2022年北京冬奧；這項禁令原本在2022年底解除，北韓無法參加杭州亞運，由於受到疫情影響，亞運被迫延後1年，北韓才有機會前進杭州。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言