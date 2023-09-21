亞運棒球／王彥程旅外第4年目標更明確 盼續留日職發展

旅日樂天金鷲隊投手王彥程加入亞運成棒隊訓練，他自評旅日生涯第4個球季更明確知道該做什麼，但帳面上成績並不滿意，目前新球季合約還不確定，目標還是希望留在日本發展。

22歲投手王彥程2019年加盟日職樂天金鷲隊、展開旅外生涯，今年再獲得一年育成球員合約，今年二軍出賽11場，總計投41.1局失掉19分（17分責失分），戰績3勝1敗、防禦率3.70，8月底對羅德9局完投勝、也是目前旅日生涯代表作。

王彥程今天加入亞運棒球隊訓練，他受訪表示，今年開季沒有進入狀況，有機會沒有好好把握，直到8月才擠進輪值內，整體而言對於帳面成績沒有很滿意。

但王彥程也提到，旅日生涯第4年，今年算是最習慣的一年、確實知道自己該做什麼；8月底投出完投勝，那是擠進先發輪值的第2場先發，比賽過程中沒有特別想什麼，隨著比賽進行，把每一局順利完成。

王彥程提到，投出完投勝的意義，是成為隔天練習、下一場出賽的動力，也會增加自信心，教練團也有鼓勵，如果照著8月的節奏投，要拚上一軍應該沒有太大的問題。

王彥程表示，明年球季的合約目前還不確定，先在亞運好好表現，再看接下來球團的安排，目標還是希望可以留在日職發展。

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