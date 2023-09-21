亞運開幕／東奧名將齊出征 中華隊掌旗官獎落誰家？

本屆杭州亞運開幕式將在23日晚間在杭州奧運體育館舉行，國內關注的掌旗官截至20日尚未公布，而按往年經驗推測仍是資深選手擔任，本篇正好以三大資深台將的爭牌項目來點將，分別是上屆掌旗官郭婞淳的舉重、小戴戴資穎的羽球、以及鞍馬王子李智凱的競體，三大重點項目會陸續登場。

掌旗官陸續揭曉！

距離23日晚間舉行的杭州亞運開幕式越來越近，各國陸續公布掌旗官，日本由擊劍世錦賽連霸的美女劍士江村美咲掌旗，這位年僅24歲的女將是美麗實力兼具；南韓同樣是交給擊劍選手掌旗，由34歲老將具本佶接下重任，具本佶專精佩劍項目，拿過兩屆奧運金牌，更連續橫掃三屆亞運男子個人佩劍金牌。

最新公布掌旗官資訊的是印度，他們將使用雙掌旗官：男子曲棍球隊長辛格與拳擊女將博戈海茵共同負責。同樣雙掌旗官的還有菲律賓，他們派出專攻撐竿跳的田徑好手蔡華強與女子街頭滑板選手瑪吉琳。而我國掌旗官截至20日尚未揭曉，但按經驗，人選不出三大名將郭婞淳、小戴、李智凱，這三人領銜的也都是奪牌重點項目。

舉重爭金關鍵！

首先是郭婞淳領銜的舉重，舉重最快會在下週週末陸續比出獎牌，我國本屆女子舉重出戰的三大嬌點分別是超級新人陳冠伶的55公斤級、郭婞淳的59公斤級以及陳玟卉的76公斤級。年僅18歲的陳冠伶於此前世錦賽大放異彩，在該量級的抓舉、挺舉與總和203公斤都封后、橫掃三金，該量級表現次佳的亞運選手是烏茲別克的傑蜜拉，但總和輸給陳冠伶多達13公斤，她被視為爭金關鍵。

郭婞淳在受到傷勢困擾情況下，選擇以巴黎奧運為主要目標，但仍舊能在世錦賽拿下一面59公斤級銀牌，只可惜總和成績名列該級第4，中斷連六屆總和成績有牌的紀錄。本屆對手來勢洶洶，中國在東京奧運女子59公斤評估沒人是郭婞淳對手，所以未選擇該量級出戰，過了2年發掘出羅詩芳，她在亞錦賽、世錦賽都宰制59公斤級，另外18歲的裴鑫依也橫空出世，以些微優勢力壓郭婞淳奪銅，這兩人將是大敵。

參戰76公斤級的陳玟卉更會遭遇中國大魔王廖桂芳，這位女將在亞錦賽跟世錦賽同樣都橫掃71公斤級所有金牌，即便亞運跨級參戰76公斤級，她的成績依舊輾壓該級所有選手，但除了廖桂芳以外，陳玟卉若能重整旗鼓，仍有展現實力的機會，主要對手是南韓女將金所研和哈薩克女將阿蕾。

羽球小戴的亞運終戰

再來是一姊小戴領銜的羽球項目，本屆是戴資穎的亞運最後一舞，考慮到女單世界四強都在亞洲地區（南韓安洗瑩第一、日本山口茜居次、中國陳雨菲第三、小戴第四），甚至第五名的還是中國何冰嬌，小戴想先以晉級四強為目標，再一場一場往上推進，女羽較大敵人仍是南韓，擁有安洗瑩的信心加持下，她們力拼金牌大滿貫（女單、女雙、女團）。

男團雖未有超級新人跳出，但在可靠的老大哥周天成和王子維領軍下，也已連兩屆亞運奪牌，本屆關鍵在於東奧帶給國人驚喜的男雙搭檔麟洋配能否回神，麟洋配此前近2年無冠，近期狀態回溫，男羽需要他們的發揮。至於台灣混雙由李佳馨和葉宏蔚出戰，李葉搭檔此前狀態正好、收下世大運混雙金牌，若能克服疲勞，也能期待他們的表現。

鞍馬王子要拼保金

至於「鞍馬王子」李智凱的競技體操項目，李智凱專精的鞍馬項目是本屆奪金重點項目，上屆他也勇奪鞍馬金牌，本屆男團將以全能項目參戰（地板體操、鞍馬、吊環、跳馬、單槓、雙槓共6項），李智凱領銜的團隊雖然缺少了強將唐嘉鴻（左腳阿基里斯腱斷裂，預期復原進度落後、遺憾退出團隊），但學弟們的表現仍值得國人關注。

接著是桌球項目，世界桌球版圖幾乎是看亞洲，其中又以地主中國最強勢，男單世界排名前7名被中國包辦5人，我國一哥林昀儒位居第8，前列有各大名將樊振東、王楚欽、馬龍，以及日本超級天才張本智和坐鎮，小林同學奪牌難度不低，但他參加的其他兩項卻還有衝牌機會。

小林同學扛起桌球大旗

男雙是韓國的地盤，前5名有3組是韓國搭檔，但我國本次男雙推出小林與大前輩莊智淵搭檔，有望在南韓搭檔、中國樊振東/王楚欽組合夾擊下爭牌。而小林與陳思羽的混雙組合也有競爭力，合作大約一年以來拿到2冠，當前位居世界第五，除了中國王楚欽與孫穎莎的「混雙大魔王」，還得提防張本智和與早田希娜組成的年輕搭檔，王孫配此前才在世桌賽，接連橫掃我國林陳配與張本早田搭檔。

最後推薦關注還有自由車項目，我國女將黃亭茵一肩扛起四項賽事，包含公路計時賽、場地麥迪遜賽、團體場地競輪賽，以及個人全能賽。在國際自由車場地賽拿過女子競輪銅牌的王慈均也參戰不少項目，包含女團競輪、個人競輪、個人爭先賽。

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