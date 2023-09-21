亞運棒球／南韓隊壞消息！李政厚和具昌模退賽、遞補人選出爐
杭州亞運即將展開，南韓將在棒球項目力拼4連霸。不過據韓聯社報導，「風之孫」李政厚和王牌左投具昌模確定退賽。
南韓棒球協會今天宣布，本屆亞運球員名單將排除李政厚和具昌模，將由三星獅隊外野手金盛閏和NC恐龍隊左投金榮奎頂替。
金盛閏現年24歲身高163公分，本季打擊三圍是.314/.347/.410，累積2轟、27分打點及18次盜壘成功。金榮奎23歲身高190公分，本季出賽59場，主投56.2局送出47K，防禦率3.34，每局被上壘率1.15。
杭州亞運棒球需先進行資格賽，正式賽程從10月1日開打，中華隊與資格賽排名第1名球隊，以及南韓和香港同在B組。韓聯社指出，南韓將在23日展開集訓，28日結束訓練後啟程前往杭州，10月1日首戰對決香港。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最新中華隊快報
▪ 中華隊點將錄
▪ 賽程與轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言