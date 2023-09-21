亞運棒球／南韓隊壞消息！李政厚和具昌模退賽、遞補人選出爐

杭州亞運即將展開，南韓將在棒球項目力拼4連霸。不過據韓聯社報導，「風之孫」李政厚和王牌左投具昌模確定退賽。

南韓棒球協會今天宣布，本屆亞運球員名單將排除李政厚和具昌模，將由三星獅隊外野手金盛閏和NC恐龍隊左投金榮奎頂替。

金盛閏現年24歲身高163公分，本季打擊三圍是.314/.347/.410，累積2轟、27分打點及18次盜壘成功。金榮奎23歲身高190公分，本季出賽59場，主投56.2局送出47K，防禦率3.34，每局被上壘率1.15。

杭州亞運棒球需先進行資格賽，正式賽程從10月1日開打，中華隊與資格賽排名第1名球隊，以及南韓和香港同在B組。韓聯社指出，南韓將在23日展開集訓，28日結束訓練後啟程前往杭州，10月1日首戰對決香港。

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