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亞運／黃義婷開箱選手村讚空間大 陽台有洗衣機超方便

中央社／ 杭州21日電
「划船甜心」黃義婷身為首批入住杭州亞運選手村選手，她接受中央社記者訪問時透露，覺得選手村很漂亮，空間也很大。 （承筠行銷提供）中央社
「划船甜心」黃義婷身為首批入住杭州亞運選手村選手，她接受中央社記者訪問時透露，覺得選手村很漂亮，空間也很大。 （承筠行銷提供）中央社

「划船甜心」黃義婷身為首批入住杭州亞運選手村選手，她說，空間很大，且陽台配有洗衣機超方便；至於入住選手村外社區的跆拳道隊，房內設備也一應俱全，教練大讚是5星級水準。

杭州亞運即將在9月23日開幕，台灣各單項運動代表隊陸續啟程，雅加達亞運女子單人雙槳銀牌得主黃義婷已提早在16日抵達，昨天在單人雙槳的預賽以8分08秒15的成績，名列分組第2，晉級9月22日準決賽。

亞運村分為選手、媒體及技術官員村，距離開幕式場館杭州奧體中心體育場（大蓮花）約3公里，車程約10到15分鐘，其中選手村共有37棟樓，每戶2至4房，房間以單人房及雙人房為主。

杭州亞運選手村為公寓式酒店，每戶有寬敞客廳，黃義婷接受中央社記者訪問時透露，覺得選手村很漂亮，空間、環境都很大，床也很好睡，「環境、東西都很新，跟上一屆亞運相比差很多」。

杭州亞運將於23日開幕，亞運村分為選手、媒體及技術官員村，距離開閉幕式場館杭州奧體中心體育場（大蓮花）約3公里，其中選手村共37棟樓，每戶2至4房，房間以單人房和雙人房為主。 （承筠行銷提供）中央社
杭州亞運將於23日開幕，亞運村分為選手、媒體及技術官員村，距離開閉幕式場館杭州奧體中心體育場（大蓮花）約3公里，其中選手村共37棟樓，每戶2至4房，房間以單人房和雙人房為主。 （承筠行銷提供）中央社

選手村房間陽台還配置洗衣機，黃義婷表示：「可以直接洗衣服，超級方便，不用再跑到外面去排隊，對於經常出國比賽的選手來說，這是滿難得的。」

選手村餐廳除了中、西式口味，還有東亞、南亞風味的飲食與清真餐，黃義婷指出，畢竟是在亞洲，因此飲食還算習慣，而餐廳內還有連鎖披薩店與美式速食店，也讓她相當驚訝。

黃義婷表示，公寓式酒店櫃檯人員和場地服務人員都非常有禮貌，「不僅會定時打招呼，只要有任何問題，也能隨時熱情幫忙解決，唯一的缺點就是紀念品太難買」。

至於亞運跆拳道比賽場館為臨安體育文化會展中心體育館，位於杭州市臨安區錦南新城，在亞運村西南且相距約64公里，因距離亞運村較遠，後來台灣隊入住鄰近同樣也是亞運運動員住宿區的太保家園國際頤養社區，距離比賽場館約1公里。

台灣跆拳道代表隊總教練劉祖蔭表示，房間陽台有洗衣機、曬衣間，「這裡很高級，5星級，比選手村好，連房內窗簾都是電動的」。

跆拳道女將羅嘉翎指導教練劉聰達指出，房間內部很多設施旁都設有無障礙安全扶手，「很適合老人住」。

跆拳道入住的社區內同樣也設有健身房，劉聰達表示，原本今天一早安排選手跑步，但因外面下雨，改在健身房展開體能訓練。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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