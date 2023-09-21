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亞運／中華隊擁17職棒好手 挑戰隔17年金牌

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導

備戰杭州亞運棒球賽，中華隊旅外球員昨天全數到齊，今天中職球員陸續報到，目標放眼相隔十七年的金牌，最大勁敵依舊是南韓、日本隊，具有奪金解兵役壓力的南韓，也將中華隊視為最大對手。

中華隊今年共有十七名職棒好手，其中九名旅外球員是歷年第三多，史上最多是二○一○年廣州亞運十二名旅外球員，二○一四年仁川亞運十一名旅外居次，二○○六年多哈亞運雖然是職棒球員最多的一屆，但旅外七人還比今年少。

海盜隊小將鄭宗哲三月打過經典賽，看到亞運名單也說：「好像滿強的。」雖然外界認為陣容堪比經典賽，但鄭宗哲認為，應該沒有比經典賽強，沒有吉力吉撈・鞏冠、張育成還是有差。

中華隊陣容確實不弱，旅外九人有鄭宗哲、李灝宇、林昱珉、陳柏毓等小將以及遞補林凱威的西武隊吳念庭，中職八人則由去年ＭＶＰ林立領軍，加上大聯盟資歷的林子偉，七名業餘成棒隊包含上屆「抗韓英雄」吳昇峰。

這樣的名單就連南韓也十分警戒，總教練柳仲逸日前親自率領情蒐團來台，看中職亞運國手比賽，球評朴龍澤更指出，中華隊陣中不少二○一九年U十八世界盃冠軍隊成員，「這次頭號勁敵就是台灣」。

南韓從二○一○年起寫下亞運三連霸，今年因組隊有廿五歲以下、職棒資歷四年以內的限制，以年輕球員為主體，只有三名「外卡」朴世雄、具昌模、崔元準，原本擔心受傷趕不及的最強左投具昌模已經復出。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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