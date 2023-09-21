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亞運／重點選手遇傷情 連霸路添變數
中華代表團上屆亞運奪下隊史次佳的十七金、合計六十七面獎牌，好成績延續到東京奧運，勇奪隊史最佳的兩金、四銀、六銅，過半東奧國手都要在杭州亞運續拚佳績，體育署也喊出「突破十金」目標，但包括「舉重女神」郭婞淳、「鞍馬王子」李智凱和「羽球一姊」戴資穎都有傷在身，挑戰連霸添變數。
郭婞淳在雅加達亞運舉起女子五十八公斤級金牌，東奧再奪五十九公斤級金牌，完成生涯所有大賽都奪冠的「全滿貫」紀錄，續拚杭州亞運卻在年初出現腰傷，兩周前世界錦標賽雖獲挺舉銀牌，但總和落到第四名，身體狀況雖非百分百。
郭婞淳透露，前兩次亞運也是有傷在身狀況下出賽，挑戰連霸心態不急躁，希望仍能舉出好表現。
上屆打下羽球隊史首金的戴資穎，在杭州亞運前一站香港公開賽因肩傷退賽，加上羽壇女單「F４」安洗瑩、山口茜和陳雨菲齊聚杭州，連霸難度也高。
李智凱成為今年中華體操隊招牌選手，但目前也有腳傷，將專注力放在單項的鞍馬決賽力拚衛冕，且結束賽程就要飛往比利時參加世錦賽。
東京奧運跆拳道奪銅的跆拳道好手羅嘉翎也是杭州亞運奪牌重點，五月世錦賽連兩屆踢下銀牌，左腳踝卻診斷出疲勞性骨折，亞運初體驗必須帶傷上陣；昨天啟程的羅嘉翎提到，心情興奮又帶些緊張，「希望到當地後能盡快適應，拿下金牌」。
中華跆拳道隊歷屆亞運拿下十二金、九銀、十七銅，是金牌數最多的代表隊，今年對打十名選手都是亞運新鮮人，目標突破上屆一金一銅成績。
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