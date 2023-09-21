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亞運／我13東奧奪牌名將出征

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
中華代表團10大焦點選手 圖／聯合報提供
中華代表團10大焦點選手 圖／聯合報提供

杭州亞運 圖／聯合報提供
杭州亞運 圖／聯合報提供
因新冠肺炎疫情延後一年舉辦的杭州亞運，將於後天晚上八點正式揭幕，中華代表團派出五百廿一名選手，參加卅三種運動，廿四日賽程就有機會迎接史上第一百面金牌，包括「柔道男神」楊勇緯、「划船甜姐兒」黃義婷和射擊女將林穎欣、宋諭婷和陳淇，都有機會奪下代表團第一金。

中華代表團從一九五四年參加亞運，杭州是第十三度參賽，過去賽事累積九十九金、一百四十四面銀牌、兩百七十六面銅牌，單屆最佳成績是一九九八年曼谷亞運十九金、十六銀、四十一銅，上屆雅加達亞運組成史上最大團，超過五百八十位選手帶回隊史次佳的十七金、十九銀、卅一銅。

迎接疫情後的杭州亞運，中華代表團再度派出超過五百名選手，包括十三位東京奧運奪牌名將；體育署喊出「突破十金」目標，代表團第一批出發選手已在十五日啟程，男足、划船和男排都已展開賽程，昨包括跆拳道好手羅嘉翎、楊勇緯出發，今天游泳、拳擊等代表隊也將出征杭州。

廿四日包括游泳、柔道、武術、體操、射擊、划船等運動種類都會頒出獎牌，中華代表團選手有機會在開幕隔日就挑戰別具意義的史上第一百面金牌。

上屆亞運進入正式項目的滑板，成為中華代表團「娃娃兵」代表，參加男子公園賽的林柏羽僅十歲，女子公園賽代表林逸凡八月剛過十一歲生日，最年長選手是六十五歲橋藝老將吳明瑄。

中華隊「桌球教父」莊智淵、射擊女將林怡君都是四十二歲，兩人成為亞運「七朝元老」，林怡君八月世錦賽奪金、也獲巴黎奧運門票，和不定向飛靶男將楊昆弼成射擊隊的奪牌焦點選手。

這是中國大陸第三度舉辦亞運，賽會規模和選手人數都創下賽史之最，參賽運動員超過一萬兩千人，亞洲四十五個國家和地區奧委會全部報名，北韓更是二○一八年雅加達亞運後首度參加國際綜合賽會。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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