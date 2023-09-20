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亞運／陳柏毓亞運期間過生日 若投台韓戰將是特別回憶

中央社／ 台北20日電
旅美球星陳柏毓（左）與鄭宗哲出席返台記者會，在訪談過程中，陳拍著鄭說「不要緊張，你緊張我比你還緊張」，展現兩人好交情。記者侯永全／攝影
旅美球星陳柏毓（左）與鄭宗哲出席返台記者會，在訪談過程中，陳拍著鄭說「不要緊張，你緊張我比你還緊張」，展現兩人好交情。記者侯永全／攝影

旅美匹茲堡海盜隊投手陳柏毓18歲生日在亞錦賽代表隊度過，今年將在亞運代表隊過22歲生日，他對特殊的「生日慶祝儀式」難忘，今年生日剛好是台韓戰，他笑說如果有機會登板會很特別。

海盜隊投手陳柏毓是2019年U18世界盃棒球賽冠軍隊成員，當年底以高中生身分入選亞錦賽成棒隊，成為代表隊最菜球員，今天返台記者會談起亞錦賽回憶，陳柏毓笑說，印象最深刻是過18歲生日，有特殊的生日慶祝儀式，「下場滿慘的，希望不要再發生。」

陳柏毓上一次亞錦賽對斯里蘭卡先發勝投，他表示，當時還是高中生，跟許多前輩們一起打球，什麼都不懂、都要從頭學，還記得亞錦賽對日本比賽過程中投手稍微有狀況，被叫去牛棚熱身準備時很緊張。

此次再披上國家隊戰袍參加亞運賽事，陳柏毓已經更成長，又有旅外經驗磨練，他表示，很期待也有點緊張，只能告訴自己全力以赴、先不要預設結果，至於投哪一場就看教練團安排。

陳柏毓10月2日生日，那天台灣隊將與韓國交手，陳柏毓表示，如果有機會在生日登板投韓國，應該會是滿特別的經驗。

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