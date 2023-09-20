亞運跆拳道／羅嘉翎初體驗喊緊張 中國駱宗詩成爭金最大障礙

頂著東京奧運銅牌與世錦賽銀牌光環，跆拳道女將羅嘉翎將首次叩關亞運，今天直喊興奮又緊張，眼前障礙除了世界排名第1的中國女將駱宗詩，還得學著與身上的傷勢和平共存。

杭州亞運倒數3天，台灣代表團今天由體育署長鄭世忠領軍，率領跆拳道、柔道、射擊、馬術、武術等代表隊成員搭機啟程，前往當地為比賽準備。

身高183公分羅嘉翎在東京奧運女子跆拳道57公斤級摘銅後一戰成名，人氣高漲的她，憑藉著的「高人一等」身材和清新形象，一躍成為廣告新寵兒。

今年3月初美國公開賽羅嘉翎因過磅時超重0.1公斤，被大會判定失格引發軒然大波，這次事件無疑是給她沉重一擊。

羅嘉翎謹記教訓、調整心態，在熟悉的國際賽舞台一步一步重新找回大家對她的認可，並在世界跆拳道錦標賽連兩屆摘銀，再次證明自己。

無奈的是，世錦賽奪銀的榮光還未褪去，羅嘉翎就被檢查出左腳疲勞性骨折，但接踵而來的奧運積分賽逼得她只能持續帶傷上陣。

面對即將到來的亞運首秀，羅嘉翎今天搭機前接受媒體聯訪時表示：「畢竟是自己第1次參加亞運，所以非常興奮，希望到當地後能盡快適應，拿下金牌。」

相較於東京奧運，羅嘉翎認為，這次參加亞運比較緊張，她解釋，主要是奧運當時遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，比賽採閉門舉行，但亞運將會有很多觀眾進場。

今年杭州亞運將是羅嘉翎首度站上亞運舞台，她也展現企圖心，希望能為台灣一舉摘金，但這條爭金路上，除要面臨傷勢考驗，目前世界排名第1的中國選手駱宗詩，預計將成為羅嘉翎能否實現願望的最大阻礙。