亞運／跆拳道、柔道等第3批代表隊出發 鄭世忠盼選手享受比賽

杭州亞運台灣代表團柔道、跆拳道等項目選手今天出發征戰，體育署長鄭世忠也一起出發，準備迎接明天最大團的代表團，他表示，這次選手為了亞運很辛苦，盼他們享受比賽。

男足、男排、划船等3支亞運代表隊在15日首發出征，並已入住選手村；今天是第3批亞運代表隊從桃園機場出發，包括柔道、射擊、跆拳道（對打）、跆拳道（品勢）、馬術及武術共6個項目代表隊。

第19屆杭州亞洲運動會將於23日開幕，體育署長鄭世忠（前中）20日下午從桃園國際機場搭機啟程前往當地。 中央通訊社

此外，體育署長鄭世忠在今天隨著代表隊出發，並預計待到10月10日，與最後一批代表隊回台灣。鄭世忠今天接受中央社記者訪問時表示，「我們真正大團是明天，我今天特意先去杭州，準備明天迎接最大團，先去看一下是不是都準備得差不多了，不過奧會已經有團隊在那邊了。」

鄭世忠指出，這次杭州亞運延期了1年，因此選手也多訓練1年，「接下來又是奧運，所以說實在選手們為了這個亞運滿辛苦的，希望他們享受比賽、平安回來，也希望能拿到好成績，目標是突破10金，但我相信會更好。」