亞運排球／上屆銅牌出師不利 中華男排直落3不敵巴基斯坦

上屆雅加達亞運奪下銅牌的中華男排，今天迎接杭州亞運首戰，可惜面對球風快速的巴基斯坦連輸3局，以18：25、20：25、19：25輸掉首戰。

中華隊首局4：4下被對手連拿5分，雖靠對手發球失誤得分再進帳，但局末追分階段吳宗軒、張育陞接連發生失誤，讓中華隊以18：25讓出。

第二局前對比數膠著，中華隊關鍵「挑戰」成功帶起氣勢，但領先又遭巴基斯坦追平，11：10領先時遭對手連拿4球，中華隊喊出暫停仍沒能止血，中華隊祭出換人，可惜雖攔到網但出界，中華隊連失8分下終於靠顏振富快攻突破，但落後過多下仍以20：25失手，讓巴基斯坦取得局數「聽牌」優勢。

第三局巴基斯坦仍靠快速攻擊突破取得大幅領先，中華隊雖有張育陞跳出，並靠緊密防守製造巴基斯坦失誤一路追到17：22，但巴基斯坦暫停後止血，最終仍以25：19收下勝利。

中華男排上屆奪下暌違20年的銅牌，上屆主力戴儒謙、陳建禎和「黃金左手」今年率新血出征，預賽分到D組，今天雖不敵巴基斯坦，明天晚上7點若擊敗蒙古交手，仍有機會以分組前2進入交叉淘汰賽。