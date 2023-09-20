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亞運羽球／陸媒曝戴資穎參賽證件照 網驚呼撞臉張曼玉
杭州亞運即將展開，陸媒昨天貼出我國羽球一姊戴資穎的參賽證件照，陸網友們紛紛讚嘆漂亮，還有人發現撞臉港星張曼玉。
戴資穎2018年雅加達亞運擊敗印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu），帶回隊史首面羽球金牌，不過亞運羽球賽史上，沒有人衛冕過女單金牌，小戴生涯最後一次亞運，將挑戰這項史無前例紀錄。
亞運羽球團體賽9月27日抽籤、28日開打，5項賽事（男單、女單、男雙、女雙、混雙）10月1日抽籤、2日開戰。
陸媒昨天在微博曝光戴資穎的參賽證件照，引發陸網友熱議，紛紛留言表示：「這張是張曼玉嗎」、「小戴這張照片還是好看的」、「我戴永遠是最美的」。
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