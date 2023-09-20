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邀網友挺亞運 富邦應援濾鏡上線

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
富邦金控贊助選手與旗下球員前進杭州亞運，推出社群「富邦為中華隊加油」濾鏡，邀民眾應援。圖／富邦金提供
富邦金控贊助選手與旗下球員前進杭州亞運，推出社群「富邦為中華隊加油」濾鏡，邀民眾應援。圖／富邦金提供

二○二三年第十九屆杭州亞運即將於九月廿三日至十月八日登場，富邦金控贊助選手及旗下球隊球員共計六人參加，包括舉重項目的郭婞淳、陳冠伶，體操項目的李智凱，以及台北富邦勇士隊球員曾祥鈞入選亞運培訓隊，富邦悍將球員戴培峰、申皓瑋入選中華隊廿四人名單。富邦金控也特別在Instagram推出「富邦為中華隊加油」濾鏡，邀民眾力挺亞運，為選手們熱力應援 。

富邦金控長期致力支持台灣體育發展，同時擁有職籃（富邦勇士）、職棒（富邦悍將）、成棒（富邦公牛），也贊助許多台灣菁英選手。

今年杭州亞運，富邦金控為力挺六位選手站上亞運競技場，特別於Instagram推出兩款應援濾鏡，粉絲及民眾可以透過自己與球員合照及互動遊戲濾鏡，分享於Instagram和Facebook限時動態或Instagram Reels（短影音貼文），以個人的力量為選手加油。

富邦「富邦為中華隊加油」濾鏡推出後，深受好評，除了李智凱本人，包括台北富邦勇士籃球隊球員洪楷傑、Fubon Angels成員卡卡、慈妹、丹丹、東東、秀秀子等也紛紛在個人社群平台分享，為參賽亞運的富邦選手集氣。

除此之外，賽事期間富邦金控Facebook與Instagram官方頁面也將推出應援抽獎活動，粉絲及民眾可隨時關注富邦金控官方社群平台，參與活動拿好禮。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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