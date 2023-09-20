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足球／攻勢遭北韓瓦解 我男足首戰吞敗

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導

杭州亞運23日揭幕，其中板球、足球、沙灘排球等先行登場，中華代表團昨由男足率先應戰，可惜首戰出師不利，面對北韓，開賽12分鐘就被攻進2球，儘管下半場屢次發起攻勢但沒能破網，0：2輸掉亞運第一戰。

披著神祕面紗的北韓，2020年初因疫情關閉邊界，且沒派隊參加因新冠肺炎疫情延後到2021年的東京奧運，再因缺席東奧，連帶被禁止參加2022年北京冬奧，杭州亞運是2018年平昌冬奧後北韓再參加全球綜合運動賽會。

分到F組的中華男足，昨面對北韓，開賽第7分鐘遭北韓李祖國破網，第12分鐘金國進再補刀，北韓取得2球領先；上半場僅有一次射門的中華隊，下半場多次發起攻勢，第86分鐘吳彥澍操刀的自由球直往球門，但遭北韓門將擋下，第92分鐘陳柏諭更攻到北韓球門前，可惜機會仍遭瓦解，最終中華隊就以2球之差落敗。

中華男足1970年曼谷亞運到2014年仁川亞運都沒派隊，2018年雅加達亞運回歸但分組墊底，本屆首場吞敗後，明天下午4時碰印尼將挑戰1958年東京亞運後的首度勝場。

今天中華划船隊和男排隊也將上陣，划船賽程早上先登場，謝怡晴／李冠儀將在女子輕量級雙人雙槳預賽上陣，上屆奪下女子單人雙槳銀牌的「划船甜姐兒」黃義婷下午出賽，男排將於早上10時半出戰巴基斯坦隊。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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