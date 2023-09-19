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棒球／南韓王牌具昌模相隔109天復出 韓媒盼投出最佳狀態

聯合新聞網／ 綜合報導
亞冠賽南韓隊具昌模。記者余承翰／攝影 余承翰
亞冠賽南韓隊具昌模。記者余承翰／攝影 余承翰

杭州亞運即將開打，南韓在棒球項目要爭取4連霸，王牌左投具昌模睽違109天再度登板，面對KT巫師隊二軍主投2局無失分，為南韓隊注入一劑強心針。

現年26歲的具昌模效力NC恐龍隊，以外卡資格進入杭州亞運南韓代表隊。他近年成績相當優異，但飽受傷病困擾，今年6月迎戰LG雙子隊時受傷，被診斷為左臂疲勞性骨折，本季一軍出賽9場，防禦率3.26。

具昌模今主投2局被敲1安打，無失分，送出2次三振，最快球速達145公里。據韓媒《OSEN》報導，南韓隊教頭柳仲逸也到場關注具昌模投球，具昌模受訪時表示，「很高興不用擔心身體狀況投球，整體感覺很好，直球投得不錯，變化球投不多但很滿意。」

南韓這次主要召集21到25歲、年資4年以下的球員，培證英雄隊「風之孫」李政厚也受傷退出本屆亞運，因此《OSEN》指出球隊戰力不如以往，為了獲得金牌，具昌模需投出最佳狀態。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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