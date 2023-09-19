亞運／中華隊第100金楊勇緯機會最大 我奪牌焦點搶先看

第十九屆亞運將在23日於杭州登場，但其實19日就有比賽點燃戰火！杭州亞運有40種運動、61個項目、共計要發出481面金牌，我國代表團將參與32個項目，總計524位國手出征。亞運會在23日舉行開幕式，但共有7種運動賽事會提前打響，最早於19日即有排球、足球、板球登場，而我國好手將參加足球、排球，最早出戰的台灣好手是男足19日下午4點，迎戰北韓。

開幕式前就開戰

第十九屆亞運、杭州亞運在本月23日舉行開幕式，總計有40種運動、61個項目、要發出481面金牌，其中，我國代表團派出共計524名國手、將出戰32個項目。本屆賽事雖然表定是23日開戰，但其實有排球、板球、足球、現代五項、帆船、划船、桌球等7種運動賽事會在開幕式前登場。

而我國最早出賽的便是男足，將於19日下午4點迎戰北韓男足，隨後是20日的男排對決巴基斯坦。總計在開幕式前，我國會有男足、男排、男女桌球團隊、划船團隊先出戰，體育迷可以提前關注這些前哨戰。

誰能奪第一百金？

我國此前最多獎牌紀錄是1998年曼谷亞運的19金、17銀、41銅，共77面獎牌，其次是2010年廣州亞運與2018雅加達亞運，都是67面獎牌；至於史上最佳排名要追溯到1958年東京亞運，我國以34面獎牌位居當屆第5名。

本屆賽事若想打破過去紀錄，可以關注的潛力奪牌項目包含羽球、舉重、體操、射箭、射擊、輕艇、滑輪、空手道、桌球、柔道、跆拳道、棒球等項目。開幕式隔天（24日）就可能會有獎牌產生的項目包含跆拳道、柔道、射擊，划船等。我國只差1金就能達成歷史亞運百金，最早產牌的柔道備受期待，東京奧運金牌的楊勇緯將繼續在熟悉的男子60公斤級登場，此前在成都世大運也有銀牌進帳，狀態回溫。

柔道、射擊、跆拳道爭光

射擊部分也有奪牌大熱門，飛靶項目的楊昆弼領銜，這位射擊好手上屆在雅加達表現出色，射下兩面獎牌，隔年（2019）拿坡里世大運再進帳一金一銀，甚至在單項賽事積分累積，已幫台灣拿到巴黎奧運門票，本屆希望不帶壓力出戰，最大目標仍是巴黎奧運，但狀態維持不俗的楊昆弼就是我國射擊爭金重點人物。此外，步槍項目的呂紹全、林欣穎也都是上屆雅加達奪金過的好手。

至於跆拳道更是歷年來亞運的「金牌庫」，前輩們總計踢下12金，本屆繼續由天才少女羅嘉翎領銜出戰，身為首位在世青錦連霸的台灣人，她在東奧奪牌一戰成名，難以置信本屆才僅是她首度出戰亞運，但相信已有大賽經驗對羅嘉翎幫助巨大，她仍須為了明年巴黎奧運拼積分、爭獎牌，而男子跆拳道則有世大運剛拿牌的邱義睿值得期待。

奪牌大部隊後續跟上

接續的項目還有多名奪牌主力，包含羽球一姊戴資穎、體操鞍馬王子李智凱、桌球小林同學林昀儒、舉重女將郭婞淳與陳玟卉、空手道女將谷筱霜、拳擊三女將黃筱雯領銜、輕艇女將張筑涵、自由車女將黃亭茵、羽球麟洋配，以及老將周天成與王子維等好手。

另外也別忘了團體項目，男子棒球與女子壘球都有濃厚奪牌希望，棒球本屆甚至徵召多名A級賽事主力，包含旅外的鄭宗哲、李灝宇、林昱珉，與中職球星林立、林安可等人，軟網、橋牌與電競英雄聯盟也是我國值得一看的項目。

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