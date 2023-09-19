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亞運／上屆錯過獎牌 3對3女籃找男籃對打訓練

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導

上屆雅加達亞運，3對3籃球首度納入正式運動種類，中華女籃只差1分就能站上頒獎台，今年拉長準備時間，最後備戰階段更加入男籃選手一同訓練，進步幅度讓總教練時超傑直點頭，期待25日展開的賽程突破重圍。

不同於5對5賽事沒有年齡限制，亞運3對3代表隊成員必須23歲以下，中華3對3女籃培訓隊共有8名球員，最終由徐詩涵、黃巧均、郭虹廷和陳昱潔穿上國手戰袍，將在B組和哈薩克、日本、尼泊爾交手，力求分組第一直接8強資格。

中華隊7月1日進入國訓中心展開集訓，時超傑提到，國訓運科中心的協助幫助很大，「3對3和5對5最大差別，3對3只有4個人，恢復就很重要，國訓有冷凍艙，疲勞下可以快速恢復，這些設備隊選手幫助很大，且是有數字協助佐證，不是只靠經驗法則，教練對球員的疲勞監控能更有掌控。」

中華隊上屆亞運打進銅軍戰，最終1分惜敗給泰國，錯過登上頒獎台機會；相隔5年，4名女將都是亞運新鮮人，23歲的上季WSBL「新人后」徐詩涵成「球場上的教練」，主導戰術發號施令和換人等重要任務，時超傑說：「徐詩涵個性比較內斂，這兩個禮拜完全改變，肯溝通、去強勢要求，她也會自己做功課，現在默契、配合度，我認為滿好的。」

今年備戰期，中華隊除參加富邦人壽ABSOLUTE聯盟賽增加實戰經驗，時超傑也商請男籃培訓隊成員加入對打訓練，透過不同男籃成員模擬亞運可能遭遇的對手，時超傑說：「我們向男籃借1個男生，配上2個女生比賽，加入這元素後，速度、籃板、卡位完全不同，這幾次訓練幫助很大，有模擬對象後適應程度也比較快。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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