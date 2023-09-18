亞運進場防大陸小動作 體育署：循奧會模式參賽
延後一年的杭州亞運將於9月23日開幕，陸委會主委邱太三日前表示「不希望進場時排在China後面」。體育署強調：「我們都依國際奧會要求循奧會模式參賽，不會自我矮化。」
邱太三日前接受媒體訪問時主動提到：「我們是用Chinese Taipei，當然不希望排在China後面。對岸也知道我方不希望排在它們的後面。」
邱太山強調，中共統戰單位3年沒有業績，今年只要有機會一定會做小動作，這個不必訝異。他提到，中國會出什麼招，等到開始那天才知道，譬如開幕若要講「中國台灣」，我國選手要不要繞場等，這個都有處理緊急小組會隨時監看及處理。
體育署強調，「關於陸委會主委關於亞運言論，體育署與中華奧會將依照國際奧會要求秉持奧會模式組團參賽，避免被矮化情事，中華奧會也會與對岸善加溝通，讓中華隊順利參賽，也平安返國為最高原則。」
杭州亞運將於9月23日到10月8日舉行，共計舉辦40種運動種類，而中華代表團派出521名選手參加33種運動種類，選手也要力拚成為我國在亞運史上累積的第100面金牌得主。
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