亞運／／體操、桌球隊出發 推形象照加油

杭州亞運開幕倒數5天，昨天包括體操、桌球、自由車和橄欖球等隊都啟程，國訓中心也將訓練場館全面布置，中華奧會則是推出形象照和選手的漫畫版倒數動畫，用不同方式為參加33種運動種類的521位亞運國手加油。

為激勵國訓中心內的亞運培訓隊伍，國訓中心除定期推出刊物報導培訓隊教練和選手故事，訓練場館也掛起一面面巨型海報，包括舉重場、桌球場、排球場、柔道、體操、拳擊等各個培訓隊訓練場地，甚至田徑場風雨跑道，都可看見印著選手身影和亞運激勵口號的布置。

2年前東京奧運時，國訓就有著手布置，杭州亞運覆蓋面更廣，全中心處處可見杭州亞運激勵裝置。上周中華奧會也曝光由8位選手做為代表的中華代表團視覺形象照，並在開幕倒數10天開始，每晚7點推出選手漫畫版倒數影片，包括射擊不定向飛靶名將楊昆弼、跆拳道女將林唯均、羽球好手李洋都成倒數主角。

中華代表團分批啟程杭州，昨天4個代表隊加上團本部共73人啟程；人已抵達杭州的中華奧會榮譽副主席陳士魁，昨天上午也特別前往杭州亞運會主媒體中心（MMC）看媒體工作環境。杭州亞運會主媒體中心位於杭州國際博覽中心，距離媒體村15分鐘車程，昨天是試營運最後一天，中華奧會此次辦公室比鄰日本奧會。