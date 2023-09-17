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射擊／亞運7朝元老 42歲老將林怡君不言退

中央社／ 台北17日電
林怡君(中)不斷走在射擊道路上。 林怡君臉書
林怡君(中)不斷走在射擊道路上。 林怡君臉書

從學廣告設計，到高中時走上射擊這條路，42歲林怡君人生將迎接個人生涯第7次亞運，卻還未曾萌生退休念頭，她今天喊話，想比到比不動為止，並在杭州亞運證明自己。

身為家中獨生女的林怡君從小備受家人寵愛，原先高中主修廣告設計的她，因家人從事室內設計，原本有意畢業後投入相關行業，卻在1次射擊協會人員到家中餐廳用餐後，改變了她的人生。

林怡君高一升高二的暑假開始展開射擊訓練和在外住宿，她接受中央社記者訪問時表示，「一開始家人都反對，因為我是獨生女，加上沒住過外面，家人也會擔心。」

林怡君對射擊的熱情，軟化家人的態度，逐漸從反對轉向支持，而她也未辜負家人的期待，只花了半年時間訓練，就成為亞運國手，她在1998年曼谷亞運那年才17歲。

每一屆亞運對於林怡君，無論心態和經驗都大不相同，她回憶起首次國際賽就是站上亞運舞台，原本以為與平時比賽差不多，後來看到身旁都是外國選手時，她還沒上場，就一直在發抖。

林怡君2004年之後從擅長的雙不定向飛靶改打不定向，儘管技術尚未純熟，卻在2006年杜哈亞運意外射下銅牌，也是個人生涯首面亞運獎牌，只不過決賽連續7發落空，讓人大感意外，賽後也因此被調侃了一番。

林怡君儘管在2016年里約奧運後一度退出國家隊，到後來改變心意重返國際賽場，與楊昆弼在2018年雅加達亞運混合不定向飛靶攜手奪銀，談到其中轉變關鍵，她表示，「射擊是我最喜歡的事情，不想要最後留下遺憾。」

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，林怡君長達3年時間無法出國參賽，她也有了新的體悟，「計畫趕不上變化，也不知道自己還能打多久，打一場少一場，就好好珍惜每一場比賽的機會」。

不過，儘管林怡君在今年7月滿42歲，卻未曾想過要退休，她強調，「雖然身體有傷，只要還打得動，就會繼續比，除非身體撐不了，不然想要比到比不動為止。」

身為奧運4朝元老的林怡君今年5月先是在埃及世界盃射擊賽不定向飛靶鍍銀，8月又在世錦賽摘金，這也是繼她2002年世錦賽以來生涯第2面金牌，她霸氣地說：「不能再說我是年輕靠運氣，這不是運氣，而是有能力，也證明自己老而不殘。」

25年前初征亞運，到今年第7度站上亞運舞台，林怡君坦言，高中之前未曾想過要當運動員，更沒想到能7度參加亞運。

談到亞運目標，林怡君表示，選手站在競技場上就會想要拿到好成績，「不過這段路自己必須要想辦法好好走，才能有機會達到目標，因此我會比較著重過程」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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