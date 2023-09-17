足球／北韓選手前進杭州 男足對戰中華隊

北韓官方媒體報導，該國亞運選手已啟程前往中國比賽。法新社報導，這代表3年多來北韓與全球綜合體育賽事隔絕的情況已經結束。

法新社報導，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，北韓於2020年初關閉了原已緊張的邊界，同時沒有參加因疫情而延至2021年夏季舉行的東京奧運。

隨後，北韓由於沒有參加東京奧運，又被禁止參加2022年的北京冬奧。

不過北韓方面昨天晚間表示，已派出選手參加過幾天在杭州舉行的亞運會。

北韓中央通信社（Korean Central News Agency）表示，北韓代表團於9月14日啟程，參加在中國舉行的第19屆亞運會。

亞運網站上還列出北韓選手參加的項目，包括田徑、體操、籃球、足球、拳擊和舉重。

北韓選手本來也準備參加6月在古巴舉行的第1級舉重大獎賽（Grand Prix I），但最終未能現身。

最近有跡象顯示，北韓的邊界管制已鬆綁。上個月，一支跆拳道隊伍獲准前往哈薩克參加比賽。自疫情以來，北韓從未派遣任何國內運動員參加海外比賽。

杭州亞運會將於19日起進行體育賽事，也就是正式開幕典禮的4天之前。北韓定於19日當天在男子足球賽中迎戰中華台北隊。