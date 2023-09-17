蔡總統授旗亞運團 並贈加菜金、御守

杭州亞運即將在23日開幕，我國代表團昨天也在國訓中心接受總統蔡英文授旗，不僅頒發30萬元加菜金給選手代表郭婞淳，也由楊勇緯代為領取她為整個代表團準備的平安御守，期許今年亞運會我國選手能夠再創佳績，為台灣爭取更高榮耀。

受到疫情影響延期一年舉行的杭州亞運，進入最後一周倒數，而我國選手在近日也陸續前往杭州備戰，至於代表團主團則將在20日啟程，在體育署的安排下今年選手、教練也都將搭乘豪華經濟艙以上艙別前往杭州。

總統蔡英文特地南下高雄國訓中心為代表團授旗，並為國家運動科學中心舉行揭牌儀式，她在致詞時表示，很開心能再一次來到國訓中心為選手、教練加油打氣，亞運會雖然因為疫情延期一年，但也讓代表團有更多準備時間，為台灣爭取更大的榮耀，昨天揭牌的運科中心，將持續提供選手所需的協助。

日前才剛在世錦賽奪下挺舉銀牌的郭婞淳，儘管今年將帶著腰傷挑戰亞運衛冕，但她仍持續尋找與傷共存的方式，「現在腰雖然還是會不舒服，但訓練時我也不會刻意避開，因為既然沒有辦法完全避掉，那不如找到一起共存的方法。」

郭婞淳預計在27日出發杭州，10月2日將登場力拚衛冕，而她也透露這次亞運除了比賽外，也希望能去看陳晏宇的女籃賽事，「另外我也還沒有現場看過小戴（戴資穎）比賽，如果有機會應該會想去看看。」

至於上屆奪銅的楊勇緯，在過去兩年陸續拿下東京奧運與成都世大運銀牌後，今年也被看好將衝擊亞運金牌，加上他的賽程將在24日登場，有機會奪下我國在亞運史上的第100金，不過他也強調不會對紀錄多想，希望能以平常心面對，發揮平日的訓練水準。