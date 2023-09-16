北韓選手赴杭州亞運 2018年來首度參加綜合賽事

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓運動員14日已自平壤啟程，前往23日在中國舉行的杭州亞運，這是自2018年印尼亞運以來，北韓參與的第一場國際綜合型體育賽事。

亞運受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延後一年後，將於9月23日至10月8日在中國杭州舉行。

路透社報導，北韓中央通信社（KCNA）沒有提到參賽團隊規模或運動員的旅行路線。

受COVID-19疫情衝擊，北韓2020年初關閉邊界，禁止幾乎所有旅行，並因擔憂染上新型冠狀病毒而取消參加東京奧運。

今年8月，北韓的跆拳道運動員參加在哈薩克舉行的國際跆拳道聯盟（International Taekwon-DoFederation）世界錦標賽，這是自疫情爆發以來，北韓運動員首度參加海外比賽。

北韓未派出團隊參加東京奧運後，遭國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）停權至2022年底，因此也缺席北京冬季奧運。